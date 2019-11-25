Войти
ТАСС

Путин потребовал расширить линейку российских беспилотников и лазерного оружия

552
0
0
Лазерный комплекс "Пересвет"
Лазерный комплекс "Пересвет".
Источник изображения: Изображение: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Президент отметил, что в 2020 году начнется работа по подготовке госпрограммы вооружений и основной задачей нового периода будет наращивание качественных и количественных характеристик вооружения и техники

НОВО-ОГАРЕВО, 22 ноября. /ТАСС/. Развитие отечественного вооружения должно сопровождаться активным применением технологий искусственного интеллекта, расширением линейки беспилотников, а также лазерных, гиперзвуковых и роботизированных комплексов. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ.

Он отметил, что в 2020 году начнется работа по подготовке госпрограммы вооружений до 2033 года и основной задачей нового периода будет наращивание качественных и количественных характеристик вооружения и техники.

"Речь идет о современных и перспективных образцах высокоточного оружия и средств воздушно-космической обороны, активном применении технологий искусственного интеллекта при создании военной продукции. В том числе должна быть расширена линейка беспилотных разведывательных и ударных летательных аппаратов, лазерных и гиперзвуковых систем, оружия, основанного на новых физических принципах, а также роботизированных комплексов, способных выполнять разноплановые задачи на поле боя", - сказал Путин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
AI
БПЛА
ГЗЛА
Робот
РТК
Похожие новости
25.11.2019
Новее мира сего: Путин поручил увеличить долю современного оружия в ВС
29.05.2017
Юрий Борисов: "Оружие, надёжное и современное"
12.07.2016
Владимир Михеев: истребитель 6-го поколения вооружат электромагнитными пушками
15.09.2014
Начальник российского Генштаба - об основных задачах развития армии
14.05.2014
Готовность к технологической войне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.11 11:25
  • 2
Путин обозначил главную задачу "оборонки" на следующие 10 лет
  • 25.11 11:23
  • 13
В России испугались латвийской микроэлектроники в ядерной "Булаве"
  • 25.11 11:14
  • 27
Общественный совет при Минобороны России оценил разработки технополиса "Эра"
  • 25.11 10:48
  • 92
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 25.11 10:45
  • 22
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 25.11 10:32
  • 18
Как Ту-160 ушел в отрыв … от реальности
  • 25.11 10:23
  • 3
Анатолий Сердюков: не надо рисовать апокалипсис, авиастроение будет жить
  • 25.11 09:43
  • 14
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 25.11 09:35
  • 36
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 25.11 09:18
  • 2
Эксперт высказал предположение об аварии атомной подлодки в Южно-Китайском море
  • 25.11 07:41
  • 6
Проект перспективного японского универсального десантного корабля
  • 25.11 07:08
  • 19
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 24.11 21:59
  • 4
ВДВ в 2019 году получили два батальона новой техники - Минобороны РФ
  • 24.11 21:09
  • 7
Бригады Сухопутных войск перешли на ударный комплекс "Искандер-М"
  • 24.11 18:07
  • 16
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли