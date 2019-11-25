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ТАСС

Шойгу наградил высокопоставленных чиновников за успешное сотрудничество с Минобороны

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Андрей Воробьев
Андрей Воробьев.
Источник изображения: ИТАР-ТАСС

Министр обороны, в частности, наградил губернатора Тульской области Алексея Дюмина и замдиректора Федеральной службы охраны Владимира Белановского за интенсивную работу по обмену информацией с ведомством в 2019 году

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил губернатора Тульской области Алексея Дюмина и замдиректора Федеральной службы охраны Владимира Белановского за интенсивную работу по обмену информацией с Минобороны в 2019 году.

Аналогичный почетный кубок "за первое место по итогам совместной работы в системе межведомственного информационного взаимодействия", но за работу в течение последних пяти лет, получили замминистра иностранных дел Сергей Вершинин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Белановский также получил медаль Минобороны "За укрепление боевого содружества". Кроме него, такой же медалью награждены начальник главного штаба войск национальной гвардии России Сергей Ченчик и заместитель мэра Москвы Александр Горбенко.

Также Шойгу вручил медали "За вклад в укрепление обороны Российской Федерации" гендиректору РЖД Олегу Белозерову, замминистра иностранных дел Вершинину, уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ Анне Кузнецовой, министрам транспорта и здравоохранения Евгению Дитриху и Веронике Скворцовой и главам Московской, Тульской и Кемеровской областей, республик Тыва и Татарстан, Приморского края, Чукотского автономного округа.

Ранее министр обороны ознакомился с наработками некоторых регионов России по созданию центров координации работы силовых ведомств в кризисных ситуациях. Чуть позже он принял участие в научно-практической конференции по межведомственному информационному взаимодействию.

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Россия
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Минoбороны РФ
РЖД
Росгвардия
Персоны
Шойгу Сергей
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