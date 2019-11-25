ВВС Великобритании получат дополнительные истребители F-35B "Лайтнинг-2"

ЦАМТО, 22 ноября. ВВС Великобритании получат 17 самолетов F-35B "Лайтнинг-2" в рамках подписанного Минобороны США с Lockheed Martin первого долгосрочного контракта на поставку истребителей пятого поколения.

Общая стоимость поставок в рамках долгосрочного контракта оценивается в 34 млрд. долл.

Как подтвердило Министерство обороны Великобритании, поставки истребителей ВВС Великобритании начнутся в рамках Lot-12 в 2020 году, когда планируется получить три самолета. В рамках Lot-13 в 2021 году ВВС Великобритании будут поставлены 6 самолетов. Еще 8 истребителей планируется получить в 2022 году в рамках Lot-14. По заявлению представителя Министерства обороны, в этом случае к концу 2022 года численность F-35B в составе ВВС Великобритании возрастет до 35 ед.

Согласно данным, предоставленным Jane's Defence Weekly МО Великобритании, первые 18 самолетов F-35B были поставлены к настоящему времени в рамках одногодичных контрактов на начальное мелкосерийное производство (LRIP).

ВВС Великобритания намерены закупить к 2025 году 48 самолетов, которые будут применяться с борта авианосцев. Долгосрочный контракт позволит поддержать темп поставок F-35B ВС Великобритания и позволит в апреле 2023 года сформировать второе британское подразделение F-35B, 809-ю авиационную эскадрилью ВМС. Чтобы завершить покупку 48 самолетов к 2025 году, Великобритания должна будет заказать оставшиеся 13 самолетов в течение 2022-2023 гг.