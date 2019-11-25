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Военное обозрение

В США разрабатывают систему защиты органов слуха боевых собак CAPS

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Источник изображения: topwar.ru

Американские СМИ пишут о том, что выделено специальное финансирование на защиту здоровья собак, которые используются в боевых операциях. Речь идёт о финансировании разработки, которая нацелена на сохранение слуха псов, находящихся на службе подразделений американской армии.

Разработчики получили задачу создать специальный головной убор, который бы уберегал собаку от кратковременной потери слуха, например, в результате взрыва боеприпаса или самодельного взрывного устройства. Отмечается, что этот же головной убор должен защищать органы слуха животного от шума при перелёте, звуках стрельбы и пр.

Старший научный сотрудник исследовательского бюро армии США Стивен Ли:

Собака может потерять на короткое время слух даже при транспортировке на вертолёте. Это может привести к тому, что собака потеряет связь с кинологом, не будет выполнять команды.

Чтобы защитить органы слуха, создана специальная система, обозначенная аббревиатурой CAPS. Собачий "шлем" разработан специалистами компании Zeteo Tech с представителями других компаний и исследовательских групп. Средства на разработку выделялись в качестве гранта от Исследовательской лаборатории командования по развитию боевых возможностей армии США.

Разработчики говорят о том, что собачий "шлем" CAPS (Canine Auditory Protection System) использует лёгкие, высококачественные материалы для поглощения звука.

Из заявления:

В отличие от обычной защиты органов слуха у собак, это решение реализовано с помощью гибких материалов, которые соответствуют уникальной форме головы собаки. Эта гибкость обеспечивает правильное уплотнение вокруг уха и максимальное снижение звука. Собачий головной убор напоминает шлем или капюшон. Он может быть использован и совместно с защитными очками, которые предохранят от негативного воздействия и глаза боевой собаки.

На первом фото представлена прежняя система защиты органов слуха собаки (по сути, обычные наушники), на фото ниже - разрабатываемая система CAPS.

Источник изображения: topwar.ru

Система CAPS проходит тестирование с замером уровня громкости звука, который доходит до органов слуха животного. Тесты показали, что даже при чрезмерно громком звуковом воздействии собака слух не потеряет.

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США
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