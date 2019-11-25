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ТАСС

Путин сообщил, что подготовка новой госпрограммы вооружений начнется в 2020 году

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Источник изображения: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент подчеркнул, что все элементы военной организации страны должны действовать профессионально и слаженно

НОВО-ОГАРЕВО, 22 ноября. /ТАСС/. Подготовка новой госпрограммы вооружений на период до 2033 года начнется в 2020 году. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ.

"В следующем году предстоит приступить к формированию госпрограммы вооружения (ГПВ) до 2033 года и, соответственно, программы развития оборонно-промышленного комплекса", - сказал глава государства. По его словам, основной задачей ГПВ на новый период будет "наращивание качественных и количественных характеристик вооружений и техники".

В настоящее время в России действует госпрограмма вооружений на 2018-2027 годы.

Элементы военной организации

Все элементы военной организации России играют ключевую роль в обеспечении суверенитета страны и должны действовать профессионально и слаженно, добавил президент.

"Военная организация - а это и Вооруженные силы, войска Национальной гвардии и другие воинские формирования и органы, а также оборонно-промышленный комплекс страны - играет ключевую роль в обеспечении суверенитета России, и очень важно, чтобы все ее составляющие поддерживались на должном уровне, действовали профессионально и слаженно", - указал президент.

На совещании он предложил обсудить пути и перспективы военной организации России на период до 2030 года. По его словам, необходимо определить, какие задачи предстоит решить, чтобы надежно гарантировать национальные интересы и безопасность РФ.

Он обратил внимание на то, что "мир сталкивается с серьезными вызовами и угрозами, (существует) много факторов неопределенности, стремительно развиваются технологии, в том числе и военные, а конкуренция и соперничество усиливаются, обретают новые формы". По его словам, в разных регионах планеты не только активируются застарелые конфликты, но и появляются новые.

"Ведущие страны активно совершенствуют наступательные вооружения. Так называемый ракетно-ядерный клуб по факту пополняется новыми членами. Серьезную озабоченность вызывает и приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границами, а также попытки милитаризации космоса", - добавил Путин.

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Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
NATO
Ядерный щит
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