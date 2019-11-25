Частично вылетевший бур зонда InSight вернули в почву Марса

Ему уже удалось продвинуться на три сантиметра вглубь Красной планеты

ТАСС, 22 ноября. Буровая установка марсианской посадочной платформы InSight, которая частично вылетела из выкопанной ей лунки, успешно возобновила работу после того, как роботизированная рука аппарата повторно прижала ее к грунту. Об этом сообщил аккаунт миссии в Twitter.

"Наш "крот" возобновил движение и в очередной раз начал буровые работы. Рука аппарата прижала его сбоку, что позволило установке продвинуться на 3 см. Инженеры Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA и Германского авиационно-космического центра (DLR) продолжают спасательные работы", - говорится в сообщении.

Как надеются планетологи, этот прием позволит вернуться на ту же глубину, которая была достигнута в ходе второй сессии бурения. Параллельно они будут вести эксперименты в лаборатории, используя копию аппарата и аналоги почвы Марса, пытаясь понять, как можно не дать буру еще раз вылететь из лунки после того, как роботизированную руку InSight еще раз придется убрать.

Спускаемый модуль InSight совершил посадку на поверхность Марса в декабре 2018 года. Его главные задачи - поиски следов марсотрясений и изучение внутренней структуры Красной планеты. Научная работа Insight'a началась в феврале этого года, когда немецкие и американские ученые завершили установку сейсмографа SEIS и начали разворачивать буровую установку HP3.

Проблемы у этого прибора начались в первые же сутки работы. Изначально он должен был погрузиться вглубь Марса на 70 сантиметров, однако этого не произошло: пройдя около 35 сантиметров, бур перестал погружаться и начал "топтаться на месте". Впоследствии эксперты NASA и DLR выяснили, что движению бура мешал особо плотный слой спекшегося песка, который не ломался под ударами HP3. Эту проблему они успешно решили в начале октября, убрав корпус буровой установки и прижав "крота" сбоку при помощи руки-манипулятора InSight.

После того, как бур продвинулся на достаточно большую глубину, специалисты убрали руку-манипулятор, которая поддерживала бур во время прошлых сессий работы. Дело в том, что она начала угрожать гибкому шлейфу, который соединяет буровую установку с посадочной платформой. Изначально этот шаг помог буру двигаться быстрее, однако буквально на следующий день "крот" частично вылетел из ямки и наклонился под опасным углом. Это заставило научную команду в очередной раз прекратить бурение и задуматься о новых путях спасения HP3.