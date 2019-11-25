Унитазы на вооружении Зеленского

В борьбе незалежной с Россией гальюн – боевая точка

С каждым днем все больше поражаюсь нынешним флотоводцам Украины. Как известно, артиллерийские бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", переданные Россией в нейтральных водах Черного моря 18 ноября, вернулись на материковую часть Украины.

После осмотра катеров, покрывших себя неувядаемой "славой" под Керченским мостом, командующий Военно-морскими силами адмирал Игорь Воронченко, доложил Верховному Главнокомандующему Владимиру Зеленскому, что не видит на штатных местах унитазов. Архиважная деталь – видимо, сильно влияющая на боевую готовность ВМФ незалежной.

Известие подхватили телеканалы Украины, сообщив зрителям, что россияне на катерах "сняли туалеты". Ладно, простим людей, далеких от военно-морского флота, которые не догадываются, что на боевых кораблях туалеты именуют гальюнами. Но главком ВМФ должен это знать!

Хотя откуда? Ведь главный военный моряк Украины вице-адмирал Игорь Воронченко после окончания Ташкентского высшего танкового командного училища служил командиром танкового взвода в Группе советских войск в Германии, затем в Белорусском военном округе командиром танковой роты и начальником штаба танкового батальона.

“Остается предположить, что унитазы уже красуются на даче ушлого старшины”

После распада СССР вступил в национальную гвардию Украины. Само по себе всякая служба почетна и благородна. Но чтобы взять и поставить во главе флота танкиста?! Понятно, что ему на флоте все непонятно. От того, где форштевень, до того, куда гальюн делся. Как и президенту Зеленскому, который не то что на флоте, а и в армии не служил. А то бы с чего ему озвучивать глупость, которую растиражировал главком непотопляемого украинского флота?

В Керчь при передаче судов приезжал следователь с Украины, который зафиксировал состояние украинских катеров и буксира. В акте приема-передачи отмечено, что унитазы на месте. Что подтверждает даже сделанная в тот момент видеозапись. Куда же они делись, ведь суда передавались в нейтральных водах? Остается лишь предположить, что были сняты со штатных мест во время перехода и уже красуются на даче какого-нибудь ушлого старшины.

Владимир Зеленский заявил, что для выяснения деталей Украина проведет расследование, а также обратится к России для возврата всего недостающего. В связи с этим хочется посоветовать главковерху незалежной не слушать танкового адмирала, а, в первую очередь, обратиться к простому боцману. Он сразу отыщет пропажу. Ведь унитаз – самое малое, что можно умыкнуть с корабля, когда его командующий тонкости военно-морской науки и жизни прошел на бронебойно-пулеметных курсах.

Валерий Громак, капитан I-го ранга в отставке

Газета "Военно-промышленный курьер",