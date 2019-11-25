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Военно-промышленный курьер

Морпехи БФ отразили атаку диверсантов на Западный форпост России

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Источник изображения: vpk-news.ru

Незваных гостей встретило разведывательное подразделение соединения морской пехоты Балтийского флота.

Диверсионно-разведывательная группа, согласно сценарию учений, высадилась на берег моря. Однако продвинуться вглубь территории Калининградской области условному противнику не дали. Получив сигнал о высадке, разведчики морской пехоты оперативно организовали засаду. И, подпустив диверсантов как можно ближе, уничтожили их огнем из штатного оружия.

Также в ходе учений морские пехотинцы отработали навыки захвата пленных, ведения разведывательных дозоров, способы вывода из строя коммуникаций, применение современной топографической системы контроля и навигации "ГЛОНАСС", станций ближней разведки и переносных средств наземной разведки.

Кроме того, личный состав выполнил стрельбы из вооружения БТР-82А, снайперских винтовок и пулеметов, рассказали "Военно-промышленному курьеру" в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. Снайперские пары отработали вопросы маскировки в условиях лесистой местности, поиска и уничтожения вражеских снайперов.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

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Страны
Россия
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Проекты
БФ
Военные учения
ГЛОНАСС
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