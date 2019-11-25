Армия США тестирует систему дополненного и расширенного видения

Американские солдаты смогут видеть поле боя как в компьютерной игре — с подсказками и вспомогательной информацией.

Армия США приступила к тестированию системы дополненного и расширенного видения IVAS (Integrated Visual Augmentation System), сообщает Warspot со ссылкой на портал defence-blog.com.

Система представляет собой адаптированные под нужды солдат очки HoloLens от Microsoft. В декабре прошлого года Минобороны США заключило контракт с корпорацией Microsoft на поставку гарнитур дополненной реальности.

Теперь первые образцы поступили в опытную эксплуатацию, которая продлится до конца 2021 года. За два года тестирования в Минобороны намерены довести технологии IVAS до уровня, когда с помощью единого устройства солдаты смогут получать на экран дополненной реальности информацию для полной ситуационной осведомлённости, полноценно видеть в темное время суток, а также отличать гражданских от солдат противника.

HoloLens представляет собой надеваемый на голову обруч с расположенными перед глазами тонированными линзами с волнообразной призматической структурой, которые преломляют и отправляют в глаза пользователя изображения с микродисплеев, расположенных по бокам. В отличие от большинства других устройств виртуальной, дополненной или смешанной реальности, HoloLens автономны и не требуют подключения к ПК.

Военная модификация HoloLens будет существенно отличаться от существующих версий. В частности, она получит встроенный тепловизор и прибор ночного видения. При этом гарнитура сможет использоваться как для обучения, так и для боевого применения.

Фото: американские солдаты с системой IVAS (defence-blog.com)