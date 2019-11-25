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"Голыми" в городе российские танки не оставят

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Источник изображения: vpk-news.ru

Танковые войска армии России уже в следующем году получат защитные комплексы, призванные повысить безопасность при ведении боёв в условиях города.

Аналогичной защитой оснастят и боевые машины пехоты, сообщил начальник Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны, генерал-майор Сергей Бибик.

"Полученный в локальных вооруженных конфликтах опыт позволил нам завершить работы по созданию современных комплектов дополнительной защиты к серийным танкам и боевым машинам пехоты для их действий на урбанизированной местности. В 2020 году комплекты уже поставят в войска", - пояснил "Известиям" Сергей Бибик.

Детальной информации о том, какую защиту и какая техника получит, в ГАБТУ не сообщили. 

Также нет данных о том, какое количество танков и БМП российской армии оснастят дополнительными защитными элементами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГАБТУ
Проекты
2020-й год
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