"Голыми" в городе российские танки не оставят

Танковые войска армии России уже в следующем году получат защитные комплексы, призванные повысить безопасность при ведении боёв в условиях города.

Аналогичной защитой оснастят и боевые машины пехоты, сообщил начальник Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны, генерал-майор Сергей Бибик.

"Полученный в локальных вооруженных конфликтах опыт позволил нам завершить работы по созданию современных комплектов дополнительной защиты к серийным танкам и боевым машинам пехоты для их действий на урбанизированной местности. В 2020 году комплекты уже поставят в войска", - пояснил "Известиям" Сергей Бибик.

Детальной информации о том, какую защиту и какая техника получит, в ГАБТУ не сообщили.

Также нет данных о том, какое количество танков и БМП российской армии оснастят дополнительными защитными элементами.