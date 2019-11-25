Войти
Российская газета

Видео: создатель реактивного костюма взлетел с британского авианосца

330
0
0
Источник изображения: rg.ru

Изобретатель летающего реактивного костюма Ричард Браунинг совершил полет со специальной платформы британского авианосца Queen Elizabeth. Таким способом он планирует привлечь внимание военных к покупке своего изобретения.

Демонстрационный полет сняли на видео. Судя по всему, реальный аналог костюма "Железного человека" предлагается использовать для разведывательных полетов или спасательных операциях.

Напомним, что английский изобретатель презентовал летающий костюм в 2017 году. Все элементы конструкции были напечатаны на 3D-принтере. Устройство позволяет развивать в воздухе скорость более 50 километров в час и подниматься на высоту до трех километров.

А в ноябре нынешнего года Ричард Браунинг пролетел над пирсом города Брайтон на берегу пролива Ла-Манш (500 метров) в реактивном костюме, разогнавшись до 136 километров в час.



Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
HMS Queen Elizabeth
Компании
Renk
Проекты
Авианосец
Похожие новости
21.02.2018
Британский вертолётоносец уйдёт в Бразилию
08.12.2017
Бразилия хочет получить британский "Океан"
08.07.2014
Состоялась церемония крещения головного авианосца класса «Куин Элизабет» ВМС Великобритании
31.12.2011
Российский флот сегодня: итоги 2011 года
28.12.2010
Вокруг британского выбора F-35С
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.11 11:52
  • 1
Минобороны Украины готово учить НАТО, как бороться с Россией
  • 25.11 11:47
  • 3
Эксперт высказал предположение об аварии атомной подлодки в Южно-Китайском море
  • 25.11 11:47
  • 22
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 25.11 11:34
  • 23
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 25.11 11:25
  • 2
Путин обозначил главную задачу "оборонки" на следующие 10 лет
  • 25.11 11:23
  • 13
В России испугались латвийской микроэлектроники в ядерной "Булаве"
  • 25.11 11:14
  • 27
Общественный совет при Минобороны России оценил разработки технополиса "Эра"
  • 25.11 10:48
  • 92
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 25.11 10:32
  • 18
Как Ту-160 ушел в отрыв … от реальности
  • 25.11 10:23
  • 3
Анатолий Сердюков: не надо рисовать апокалипсис, авиастроение будет жить
  • 25.11 09:43
  • 14
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 25.11 09:35
  • 36
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 25.11 07:41
  • 6
Проект перспективного японского универсального десантного корабля
  • 24.11 21:59
  • 4
ВДВ в 2019 году получили два батальона новой техники - Минобороны РФ
  • 24.11 21:09
  • 7
Бригады Сухопутных войск перешли на ударный комплекс "Искандер-М"