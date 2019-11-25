Видео: создатель реактивного костюма взлетел с британского авианосца

Now this is the way to travel to work! What a fantastic viewpoint of the ship - what you can’t see is the queue of excited matelots wanting to have a go! From one type of jet #UKF35 to another @takeonGravity #WESTLANT19 pic.twitter.com/wByj3lXH6D — HMS Queen Elizabeth (@HMSQNLZ) November 21, 2019

Изобретатель летающего реактивного костюма Ричард Браунинг совершил полет со специальной платформы британского авианосца Queen Elizabeth. Таким способом он планирует привлечь внимание военных к покупке своего изобретения.

Демонстрационный полет сняли на видео. Судя по всему, реальный аналог костюма "Железного человека" предлагается использовать для разведывательных полетов или спасательных операциях.

Напомним, что английский изобретатель презентовал летающий костюм в 2017 году. Все элементы конструкции были напечатаны на 3D-принтере. Устройство позволяет развивать в воздухе скорость более 50 километров в час и подниматься на высоту до трех километров.

А в ноябре нынешнего года Ричард Браунинг пролетел над пирсом города Брайтон на берегу пролива Ла-Манш (500 метров) в реактивном костюме, разогнавшись до 136 километров в час.

Someone needed to leave the ship in a hurry! We do have seaboats you know @takeonGravity #WESTLANT19 pic.twitter.com/AtJ45dxi5q — HMS Queen Elizabeth (@HMSQNLZ) November 20, 2019

Николай Грищенко