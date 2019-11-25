СМИ: гиперзвуковую ракету "Циркон" снова испытают до конца года

Очередные испытания гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" пройдут на морском полигоне Северного флота до конца года.

- Пуск "Циркона" планируется выполнить из акватории Белого моря. Сейчас готовится специальный стенд на понтоне, с которого будет произведена стрельба. Конкретную дату назначат по готовности материальной части, - рассказал ТАСС источник в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.

В разработавшем "Циркон" ЦПО Машиностроения отказались комментировать информацию о предстоящих испытаниях ракеты.

С начала испытаний "Циркона" было произведено более десяти пусков по морским целям на дальности в несколько сотен километров. В февральском послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, что ракета развивает скорость порядка девяти Махов и способна поражать как надводные, так и подводные цели на дистанции более тысячи километров.

Носителями нового оружия станут подводные лодки, имеющие на вооружении крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс" - их универсальные пусковые установки рассчитаны на применение "Цирконов". Также новой ракетой планируется оснастить большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников" и атомный подводный крейсер "Иркутск". Таким образом в число потенциальных носителей "Циркона" попадают БПК проекта 1155 а подводные ракетоносцы типа "Антей".

Антон Валагин