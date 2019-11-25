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Известия.ru

В Минобороны назвали срок новых поставок танков Т-90М

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Министерстве обороны России сообщили, когда армия получит новую партию модернизированных танков Т90-М. Ожидается, что боевые машины поступят на баланс войск в следующем году. Об этом в интервью газете "Красная звезда" в пятницу, 22 ноября, рассказал начальник главного автобронетанкового управления ведомства генерал-майор Сергей Бибик.

"В рамках Государственного оборонного заказа планируем осуществить поставку в войска современной и модернизированной техники: танков Т-90М, боевых машин пехоты (БМП-3) и бронетранспортеров (БТР-82А), техники ВДВ (БМД-4М и БТР-МДМ)", — заявил Бибик. Он добавил, что также придет защищенная автотехника последнего поколения ("Тайфун", "Торнадо" и "Тигр")

В июне на форуме "Армия-2019" представили обновленную модель Т-90. На презентации были показаны ходовые и огневые возможности танка.

В апреле руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов назвал российский танк Т-90 лучшим в мире по соотношению цены и тактико-технических характеристик. Журналисты американского издание The National Interest также называли Т-90 самым смертоносным танком в мире, так как он может воевать в любых условиях.


Первая партия танков Т-90М поступила на вооружение в начале 2018 года. Разработкой модели занимался "Уралвагонзавод".

Т90-М является модификацией танка Т-90. В обновленной модели используется дизельный двигатель В-92С2Ф мощностью 1130 л.с. Модуль новой конструкции с многослойным бронированием и 125-мм пушкой 2А82-1М. На танк установлена высокоавтоматизированная система управления огнём "Калина", дистанционно управляемая зенитная пулемётная установка "УДП Т05БВ-1" модульной конструкции с 12,7-мм пулеметом "Корд-МТ". Внутри установлен кондиционер, есть система вентиляции и обогрева. Боевая масса 48 тонн.

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