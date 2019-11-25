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ЦАМТО

ВМС США приняли экспедиционную морскую базу ESB-5 "Мигель Кит"

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Мобильная десантная платформа MLP (Mobile Landing Platform).

ЦАМТО, 22 ноября. Командование ВМС США объявило о приемке построенной судостроительной компанией General Dynamics NASSCO (National Steel and Shipbuilding) экспедиционной морской базы (ESB-5) "Мигель Кит".

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2011 года с компанией NASSCO был подписан контракт стоимостью 744,123 млн. долл. на создание рабочего проекта и постройку первых двух мобильных десантных платформ / передовых плавучих баз на позиции (MLP – Mobile Landing Platform). В июне 2011 года NASSCO подписала с командованием ВМС США контракт на закупку материалов с длительными сроками изготовления для постройки третьей платформы в версии "передовой плавучей базы на позиции" (AFSB). В июне 2014 года ВМС США заключили с NASSCO начальный контракт на закупку материалов для постройки четвертого корабля серии в версии "передовой плавучей базы на позиции" "Хершель Вуди Уильямс".

В 2015 году ВМС США внесли изменения в классификацию нескольких классов кораблей. Мобильные десантные платформы MLP получили обозначение "экспедиционный перегрузочный корабль-док" (Expeditionary Transfer Dock), а передовые плавучие базы на позиции AFSB – "мобильная экспедиционная база" (Expeditionary Mobile Base), а позднее "экспедиционная морская база" (Expeditionary Sea Base).

Церемония закладки киля головной платформы, (MLP-1) "Монфор Пойнт", состоялась 19 января 2012 года. В мае 2013 года она была передана ВМС США. (MLP-2) "Джон Гленн" была поставлена американскому флоту в марте 2014 года. Третье судно, (ESB 3) "Льюис Б.Пуллер", было передано ВМС США в версии экспедиционной морской базы 12 июня 2015 года. В феврале 2018 года NASSCO передала командованию морских перевозок ВМС США 4-ю экспедиционную морскую базу "Хершель Вуди Уильямс".

Контракт на закупку материалов с длительными сроками изготовления и инженерную поддержку постройки пятого судна серии в версии "экспедиционная морская база" (ESB-5) ВМС США заключили с NASSCO в июне 2016 года. В декабре 2016 года был подписан основной контракт стоимостью 324,452 млн. долл. на постройку этого корабля. Закладка киля ESB-5 "Мигель Кит" состоялась на предприятии General Dynamics NASSCO в Сан-Диего 30 января 2018 года. Церемония крещения прошла 19 октября 2019 года. В июле 2018 года в процессе строительства корабль получил повреждения из-за того, что сухой док, в котором он был размещен, оказался затопленным. Это привело к переносу сроков поставки на полгода.

Судно является третьей платформой версии ESB. В настоящее время ранее построенные платформы носят обозначения (T-ESD 1) "Монфор Пойнт", (T-ESD 2) "Джон Гленн", (ESB 3) "Льюис Б.Пуллер", (ESB 4) "Хершель Вуди Уильямс".

В августе 2019 года ВМС США заключили с General Dynamics NASSCO контракт на разработку рабочего проекта и постройку 6-й и 7-й экспедиционных морских баз (ESB – Expeditionary Sea Base). В случае реализации всех опционов, стоимость соглашения может составить 1,63 млрд. долл. Один из опционов предусматривает покупку материалов с длительными сроками изготовления для постройки 8-го корабля серии – ESB-8. Работы над двумя новыми кораблями планируется начать в первом квартале 2020 года и завершить ко второму кварталу 2023 года.

Базы представляют собой гибкие модульные платформы, предназначенные для выполнения различных задач, включая поддержку ССО, противоминную борьбу, операции по борьбе с пиратством, обеспечение безопасности на море, гуманитарные операции, оказание помощи потерпевшим в стихийных бедствиях.

ESB-5 "Мигель Кит" оборудована авиационным ангаром и взлетно-посадочной площадкой с четырьмя рабочими зонами, где могут приземляться вертолеты класса MH-53E и MV-22, жилыми помещениями, рабочими местами и складами для хранения боеприпасов, надувными шлюпками с жестким корпусом. Платформа также обеспечит расширенные возможности управления, связи, компьютеризации и разведки для поддержки планирования и выполнения задач.

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Страны
США
Продукция
CH-53
MV-22 Osprey
Компании
General Dynamics
Сухой ПАО
Проекты
2020-й год
MLP
ИТ
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