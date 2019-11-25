Войти
ТАСС

Страны ОДКБ присоединись к системе межведомственного взаимодействия РФ в области обороны

435
0
0
Государственные флаги стран-участниц командно-штабных учений
Государственные флаги стран-участниц командно-штабных учений с воинскими контингентами коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Взаимодействие-2018".
Источник изображения: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Глава Минобороны Сергей Шойгу подчеркнул, что такое происходит впервые

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Центр кризисного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вошел в систему межведомственного взаимодействия при Минобороны РФ. Об этом сообщил глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Важно отметить, что налажен информационный обмен с Центром кризисного реагирования ОДКБ, а также с центральными командными пунктами Белоруссии и Казахстана", - сказал Шойгу, открывая V научно-практическую конференцию, посвященную межведомственному и информационному взаимодействию при решении задач в области обороны.

Он подчеркнул, что друзья и союзники по ОДКБ присоединились к подобной работе впервые.

"Это свидетельствует о том, что направления нашей работы неизменно расширяются", - отметил глава Минобороны. По его словам, за прошедшие пять лет была усовершенствована нормативная правовая база системы межведомственного взаимодействия.

В ходе торжественного открытия конференции Шойгу поприветствовал представителей министерств и ведомств, региональных органов исполнительной власти и государственных организаций, которые собрались, чтобы обсудить актуальные аспекты координации совместной деятельности в области обороны.

"Создана технологическая инфраструктура, которая объединяет 55 министерств и ведомств. Выстроена эффективная система взаимоотношений с субъектами Российской Федерации. Это ежегодно подтверждается в ходе стратегических командно-штабных учений, в которых задействованы все регионы страны", - подчеркнул министр.

Госпрограмма вооружений

Шойгу также сообщил, что большое внимание уделяется реализации государственной программы вооружения. "Совместно с концернами и объединенными корпорациями ведется ежедневный мониторинг исполнения гособоронзаказа", - рассказал глава военного ведомства.

По его словам, благодаря общей системе при работе с региональными властями успешно решаются социальные вопросы. "Значительно снижена потребность в рабочих местах для членов семей военнослужащих, и практически всем нуждающимся предоставлены места в дошкольных образовательных учреждениях", - перечислил министр.

Он отметил, что в целом решение широкого спектра задач по развитию системы межведомственного взаимодействия требует согласованных подходов и инициативных действий.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Казахстан
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
Гособоронзаказ
Похожие новости
12.03.2018
Эра инноваций для государства и армии
23.12.2016
Путин назвал армию России сильнейшей, но отметил, что расслабляться нельзя
03.06.2016
ВТС России и Казахстана выходит на уровень стратегического партнерства
24.12.2014
Год преображения армии
03.07.2012
Центральная Азия: военная мощь постсоветских республик
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.11 11:55
  • 23
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 25.11 11:53
  • 37
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 25.11 11:52
  • 1
Минобороны Украины готово учить НАТО, как бороться с Россией
  • 25.11 11:47
  • 3
Эксперт высказал предположение об аварии атомной подлодки в Южно-Китайском море
  • 25.11 11:34
  • 23
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 25.11 11:25
  • 2
Путин обозначил главную задачу "оборонки" на следующие 10 лет
  • 25.11 11:23
  • 13
В России испугались латвийской микроэлектроники в ядерной "Булаве"
  • 25.11 11:14
  • 27
Общественный совет при Минобороны России оценил разработки технополиса "Эра"
  • 25.11 10:48
  • 92
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 25.11 10:32
  • 18
Как Ту-160 ушел в отрыв … от реальности
  • 25.11 10:23
  • 3
Анатолий Сердюков: не надо рисовать апокалипсис, авиастроение будет жить
  • 25.11 09:43
  • 14
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 25.11 07:41
  • 6
Проект перспективного японского универсального десантного корабля
  • 24.11 21:59
  • 4
ВДВ в 2019 году получили два батальона новой техники - Минобороны РФ
  • 24.11 21:09
  • 7
Бригады Сухопутных войск перешли на ударный комплекс "Искандер-М"