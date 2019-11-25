Российские военные корабли прибудут в Индию для совместных учений 10 декабря

Москва. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - Российский сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" и суда обеспечения Балтийского флота (БФ) прибудут в индийский порт Мармагоа 10 декабря для проведения совместных учений, сообщает пресс-служба БФ.

"Отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", танкера "Ельня" и морского буксира "Виктор Конецкий" 10 декабря прибудет в порт Мармагоа (Индия) для участия в морской части совместного российско-индийского межвидового военного учения "ИНДРА-2019", - говорится в сообщении.

Решение о прибытии кораблей было принято в ходе заключительной планирующей конференции по подготовке и проведению совместного российско-индийского учения.

"Морская часть российско-индийского учения "ИНДРА-2019" будет проходить с 10 по 19 декабря ", - сообщает БФ. По данным штаба флота, учение пройдёт в два этапа. Береговая фаза учения пройдёт в порту Мармагао (г.Панаджи) с 10 по 15 декабря, а морская фаза будет проводиться в период с 16 по 19 декабря в акватории Индийского океана.