Войти
Интерфакс-АВН

Российские военные корабли прибудут в Индию для совместных учений 10 декабря

283
0
0
Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый".
Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый".
Источник изображения: Пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту

Москва. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - Российский сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" и суда обеспечения Балтийского флота (БФ) прибудут в индийский порт Мармагоа 10 декабря для проведения совместных учений, сообщает пресс-служба БФ.

"Отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", танкера "Ельня" и морского буксира "Виктор Конецкий" 10 декабря прибудет в порт Мармагоа (Индия) для участия в морской части совместного российско-индийского межвидового военного учения "ИНДРА-2019", - говорится в сообщении.

Решение о прибытии кораблей было принято в ходе заключительной планирующей конференции по подготовке и проведению совместного российско-индийского учения.

"Морская часть российско-индийского учения "ИНДРА-2019" будет проходить с 10 по 19 декабря ", - сообщает БФ. По данным штаба флота, учение пройдёт в два этапа. Береговая фаза учения пройдёт в порту Мармагао (г.Панаджи) с 10 по 15 декабря, а морская фаза будет проводиться в период с 16 по 19 декабря в акватории Индийского океана.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Ярослав Мудрый
Проекты
БФ
Военные учения
Похожие новости
06.11.2019
Моряков-балтийцев ждут древние камни Афин
29.10.2019
Сирийцы принимают моряков-балтийцев
20.10.2016
Большой сбор
20.03.2014
Лучшее – флоту!
17.06.2013
Болезни роста и курс на Цусиму
23.12.2010
Субмарины, корветы, фрегаты...
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.11 11:47
  • 3
Эксперт высказал предположение об аварии атомной подлодки в Южно-Китайском море
  • 25.11 11:47
  • 22
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 25.11 11:34
  • 23
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 25.11 11:25
  • 2
Путин обозначил главную задачу "оборонки" на следующие 10 лет
  • 25.11 11:23
  • 13
В России испугались латвийской микроэлектроники в ядерной "Булаве"
  • 25.11 11:14
  • 27
Общественный совет при Минобороны России оценил разработки технополиса "Эра"
  • 25.11 10:48
  • 92
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 25.11 10:32
  • 18
Как Ту-160 ушел в отрыв … от реальности
  • 25.11 10:23
  • 3
Анатолий Сердюков: не надо рисовать апокалипсис, авиастроение будет жить
  • 25.11 09:43
  • 14
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 25.11 09:35
  • 36
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 25.11 07:41
  • 6
Проект перспективного японского универсального десантного корабля
  • 24.11 21:59
  • 4
ВДВ в 2019 году получили два батальона новой техники - Минобороны РФ
  • 24.11 21:09
  • 7
Бригады Сухопутных войск перешли на ударный комплекс "Искандер-М"
  • 24.11 18:07
  • 16
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли