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Военно-промышленный курьер

ЗРК России и Китая могут встретиться в небе Сирии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Недавний ракетный удар Израиля по Дамаску заставил обратить последний на обновление своей противовоздушной обороны. Поступает информация, что Сирия намерена приобрести китайские ЗРКHQ-9 вместо не показавших себя российских С-300.

Сразу из нескольких сирийских источников стало известно о том, что сирийские власти начали переговоры с КНР о возможности покупки китайских систем противовоздушной обороны HQ-9 (по другим данным - HQ-22) вместо российских ЗРК С-300, которые пока не продемонстрировали свою эффективность при отражении израильских атак. Впрочем, вполне вероятно, что они могут дополнить собой "Фавориты".

Пока что Дамаск хочет безвозмездно получить от Китая это вооружение. Однако, если Пекин на это не согласится, то возможно приобретение китайских ЗРК.

Еще одной из причин является то, что российские военные полностью контролируют все установки С-300, очевидно, опасаясь попадания секретных технологий в чужие руки. В связи с этим сирийские власти ищут альтернативу, чтобы полностью закрыть воздушное пространство над территорией страны, разместив системы ПВО во всех регионах.

Free News отмечает, что в Пекин поступил официальный запрос Дамаска на предоставление различного вооружения. У экспертов сразу же возник вопрос, не собирается ли Сирия поменять покровителя?

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Китай
Россия
Сирия
Продукция
HQ-9
С-300
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