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Российская газета

Арктический набор выживания для пилотов F-35 представили в США

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Источник изображения: rg.ru

Американские летчики испытали арктический набор выживания для пилотов F-35, сообщает Popular Mechanics.

Набор для выживания в экстремальных условиях доказал свою эффективность при температуре воздуха до -54 градусов по Цельсию. Новый комплект, разработанный самими летчиками, стал меньше, чем предыдущие подобные наборы. Дело в том, что одним из отличий F-35 от более ранних истребителей стало уменьшение пространства под креслом пилота. Именно в этом месте и находится набор для выживания.

Новый набор предназначен для поддержания жизни пилотов в течение 24 часов. Он состоит из шерстяных варежек, специальных грелок, способных выделять тепло на протяжении 12 часов, сигнального огня, питьевой воды, компаса, небольшой лопаты, ручной пилы, мультитула и других необходимых для выживания предметов. В него также вошел спальный мешок, который, как утверждают его производители, позволяет сохранять тепло при температуре воздуха до -50 по Цельсию.

Испытания набора проводились на базе Международного центра по исследованию Арктики при Аляскинском университете в Фэрбенксе. По данным Stars and Stripes, летчиков разместили в двух разных помещениях. В одном из них температура воздуха составляла -29 градусов по Цельсию, в другом - -40 градусов. Из-за неисправности одного из термометров температура во втором помещении опустилась до -53 по Цельсию, однако проведению испытаний, продолжавшихся более пяти часов, это не помешало.

Командир 356-ой истребительной эскадрильи подполковник Джеймс Кристенсен поделился впечатлениями от испытаний. По его словам, набор действительно может помочь пилотам выжить в ожидании спасения. "Однако даже с такой экипировкой мне не было тепло и комфортно в этой среде. Ноги, ступни, лицо и руки замерзали на протяжении всего теста. Набор позволит выжить, но не создаст комфортных условий. И не вздумайте прикасаться к чему-нибудь металлическому при такой температуре", - отметил он.

Испытания прошли успешно, однако ВВС США еще предстоит решить, включать ли новый набор в комплект снаряжения пилотов F-35.


Илья Максимов

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
Проекты
Арктика
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