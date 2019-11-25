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Российская газета

Российская армия получит танки Т-90М в 2020 году

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Источник изображения: rg.ru

Российская армия получит в 2020 году модернизированные танки Т-90М. Об этом в пятницу заявил начальник Главного автобронетанкового управления министерства обороны РФ генерал-майор Сергей Бибик. Сегодня исполняется 90 лет со дня его создания.

В интервью газете "Красная звезда" он отметил, что в будущем году войска получат не только модернизированный танк Т-90М, но и другую современную технику - боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, технику ВДВ - БМД-4М и БТР-МДМ, защищенную автомобильную технику последнего поколения - "Тайфун", "Торнадо" и "Тигр".

"РГ" уже писала о том, что на вооружение начали поступать танки Т-90М. Их основное отличие от предыдущих моделей в новом боевом башенном модуле, который оборудован пушкой повышенной точности. Ее калибр - 125 миллиметров. На модернизированном танке также стоит высокоавтоматизированная система управления огнем и дистанционно-управляемая зенитная пулеметная установка калибра 12,7 миллиметра. В боевой машине есть и кондиционер.

Как добавил в интервью генерал-майор Сергей Бибик, в 2019 году удалось повысить долю современных образцов в соединениях и воинских частях постоянной готовности по бронетанковой технике с 48 до 50 процентов, а по автомобильной - с 57 до 61 процента. И обновление продолжается.


Светлана Цыганкова

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