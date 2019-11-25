МИД заявил об отсутствии данных о ликвидации аль-Багдади у военных РФ

Достоверной информации о результатах спецоперации США по ликвидации главаря ИГ (ИГИЛ, террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади у российских военных нет. Об этом заявил в интервью "РИА Новости" замглавы МИД России Олег Сыромолотов в пятницу, 22 ноября.

Дипломат напомнил, что "Министерство обороны России уже комментировало этот вопрос".

"Наши военные, которые работают "на земле", не располагают достоверной информацией о факте проведения и о результатах упомянутой операции по уничтожению бывшего полевого командира ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади", — добавил он.

О ликвидации аль-Багдади в результате спецоперации американского спецназа в провинции Идлиб в Сирии сообщил 27 октября президент США Дональд Трамп. В ходе операции вооруженных сил США террорист привел в действие пояс смертника, пытаясь скрыться в подземном тоннеле.

В свою очередь, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что ведомство не располагает достоверной информацией о том, проводили ли военные США в подконтрольной Турции части зоны деэскалации "Идлиб" операцию по ликвидации экс-лидера ИГ.

Конашенков усомнился в том, что аль-Багдади мог находиться в районах, подконтрольных террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России), находившихся в зоне деэскалации, так как группировка всегда уничтожала ИГ и любого ее представителя как главных конкурентов за власть в Сирии. "Поэтому спокойное пребывание на территории, подконтрольной "сирийской "Аль-Каиде" (запрещенной в России террористической группировке), бывшего лидера ИГИЛ заслуживает как минимум отдельных прямых доказательств со стороны США или других участников операции", — приводит его слова ТАСС.

Позже представители американских военных подтвердили, что анализ ДНК доказывает уничтожение именно главаря ИГ.

31 октября "Исламское государство" также подтвердило смерть аль-Багдади. Новым лидером группировки стал Ибрахим аль-Кураши.