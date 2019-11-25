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Корпорация "Ак Барс" модернизирует египетские верфи

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Как сообщил веб-ресурс korabel.ru , российская судостроительная корпорация "Ак Барс" (основой которой является АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького") планирует провести обновление трех египетских верфей. Контракт подпишут до конца года, рассказал глава компании Ренат Мистахов.

Судостроительно-судоремонтное предприятие Рort Said Shipyard в Порт-Саиде, принадлежащее египетской Администрации Суэцкого канала (с) James P. Baldwin

"Мы подписали меморандум, расписали все вопросы, сформировали дорожную карту, а сейчас уже от намерений переходим к конкретным мероприятиям с разбивкой на пять лет по сотрудничеству - это судостроение и судоремонт, - цитирует ТАСС слова Мистахова. - Мы надеемся, что окончательное подписание соглашения будет в конце этого года. Мы должны принять решение, что планируется совместно делать и организовывать в рамках модернизации существующих трех верфей и развития судоремонта больших кораблей - афрамаксов".

"Ак Барс" хочет стать генеральным подрядчиком проекта. Партнером видят Центр технологии судостроения и судоремонта. Сейчас стороны вместе прорабатывают вопросы технического проекта и научно-конструкторской документации, поставки оборудования, обучения менеджмента и совместного судостроения.

"Учитывая, что мы провели большую модернизацию своего завода в Зеленодольске, они у нас были, мы им показывали - им очень понравилось, они хотят, чтобы мы им оказали помощь в такой же модернизации завода в части замены оборудования, станков и обучения менеджмента. Также интересует возможность совместного строительства кораблей, которые начинали бы строить, например, у нас с последующей локализацией строительства в арабской республике. Египетские верфи строят небольшие корабли - до 20-25 метров, а им хочется строить уже по 50 и 100 метров. Технически по площадям это возможно", - рассказал гендиректор.

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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Россия
Компании
ЗДЗ Горького
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