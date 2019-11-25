Отношения не испортятся: Вучич рассказал о российском шпионе

Вучич не понял зачем Россия шпионит в Сербии

В Сербии знали о работе российского разведчика и следили за его действиями, сообщил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, этого человека уже нет в стране. Сербский лидер отметил "отличные отношения" с Россией и выразил мнение, что президенту Владимиру Путину не было известно об этом шпионе.

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что сотрудникам Агентства информационной безопасности страны было известно о деятельности российского разведчика на территории государства, но его встречу с отставным сербским подполковником, видео которой впоследствии было размещено в интернете, сняли не они.

"Это произошло 24 декабря 2018 года, когда... наши спецслужбы получили данные, что в Земуне [район Белграда] около 18 часов подполковник на пенсии З. К. встретится с подполковником РФ Георгием Клебаном. Мы предприняли меры, однако документировать встречу было невозможно, поскольку мы заметили много лиц, задействованных в контрслежке", - пояснил Вучич на пресс-конференции в президентском дворце.

Он рассказал, что Сербия многократно документировала контакты Клебана с сотрудниками сербской армии.

По его слова, помимо информации об этом человеке, сербы располагают фото и видео с другими разведчиками. Сербский лидер отметил, что Клебана сняли десять раз с тремя агентами, при этом трижды он вручал деньги.

Президент признал, что на территории Сербии действуют многочисленные разведслужбы - как мировые, так и региональные. Ему известно, что они пытаются влиять на ситуацию в стране и собирают данные о ней. "Меры нашей контрразведывательной защиты мы резко увеличили. Значительная часть стран иногда легально, иногда нелегально хочет получить данные о численности войск, расположении военных, вооружениях, планах. Мы предприняли меры, чтобы помешать таким действиям", - заверил глава государства.

Кроме того, Вучич рассказал о самом подполковнике З. К. По его словам, за ним следили с 2012 года, когда он контактировал с хорватскими спецслужбами. После он несколько лет взаимодействовал с российскими разведчиками. Сербия опубликует результаты операций о разведке стран региона через несколько дней, сообщил президент.

Он подчеркнул также, что Клебан больше не находится на территории Сербии.

Глава государства отметил, что у его страны "отличные отношения" с Россией.

Вучич выразил уверенность, что его российский коллега Владимир Путин не знал о таких вещах. Президент отметил, что его государство не забывает и не забудет, как Москва поддерживала Сербию в международных делах и вооружении армии.

"У меня был только один вопрос к русским друзьям. Сербия - единственная страна, которая не ввела санкции против РФ, ни разу не голосовала против РФ, ничем не угрожала отношениям России и Сербии. Я просто спросил "зачем?", не вижу логики во всем", - сказал сербский лидер.

Таким образом он отреагировал на опубликованное 17 ноября на YouTube видео встречи предполагаемого российского шпиона с сербским агентом. На кадрах зафиксировано, как один из мужчин передает другому пакет на парковке в Белграде. По некоторым данным, в нем находились деньги.

На других кадрах запечатлены еще несколько встреч мужчин, в том числе их совместный поход в паб и передача сумки и конверта. В конце сербский офицер, сидя в машине, подсчитывает деньги, которые достал из конверта.

Как утверждают сербские СМИ, этому ролику уже несколько лет, но разместить в сети его смогли только с 50-го раза.

На сербском телерадиоканале RTS предположили, что российские спецслужбы пресекали любые попытки публикации.

Подлинность видеозаписи подтвердило Агентство безопасности и информации Сербии. По информации его сотрудников, на кадрах запечатлен российский военный Георгий Клебан в момент передачи денег вероятному сербскому агенту. Они не исключили, что к распространению записи могли быть причастны американские спецслужбы.

Как писала позже газета "Вечерне новости" со ссылкой на источник в спецслужбах, человек, запечатленный на видео во время встречи с российским офицером в Белграде, вероятно, не высокопоставленный военный и не имеет отношения к государственным службам Сербии. Собеседник издания предположил, что агент, с которым встречался россиянин, может быть предпринимателем, предоставлявшим информацию делового характера за деньги.

Источник назвал публикацию этого видео "попыткой подорвать российско-сербские отношения со стороны Запада". Он выразил мнение, что организаторы подобной провокации рассчитывали на начало шпионского скандала, который бы подтвердил попытки России напрямую влиять на политическую ситуацию в балканских странах.

Позже сам Вучич заинтересовался сообщениями о попытке вербовки офицера страны военным атташе России.

Лидия Мисник