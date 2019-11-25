Награждены победители V Всероссийской открытой выставки "Научно-техническое творчество и инновации"

ЦАМТО, 22 ноября. В Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского в Санкт-Петербурге 21 ноября завершила свою работу V Всероссийская открытая выставка "Научно-техническое творчество и инновации".

В рамках выставки проведен конкурс на лучшие научно-технические разработки, выполненные силами обучающихся и научно-педагогическими работниками.

Конкурсной комиссией были рассмотрены более 110 экспонатов, созданных представителями Военно-космической академии, Санкт-Петербургского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации, Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М.Буденного, Военным учебно-научным центром ВМФ "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова.

На торжественной церемонии закрытия итоги трехдневного мероприятия подвел начальник Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского генерал-майор Максим Пеньков. Он подчеркнул, что представленные разработки показали высокий научно-технический потенциал участников, а это, в свою очередь, доказывает безусловную важность проведения выставки.

Уровень представленных на выставке экспонатов оценивался в номинациях "Лучший результат научно-исследовательской работы", "Лучший тренажерный комплекс", "Лучшее аппаратно-программное решение", "Лучшее программное решение", "Оригинальная техническая реализация" и "Приз зрительских симпатий".

Среди проектов, представленных на выставке Военно-космической академией имени А.Ф.Можайского, решением конкурсной комиссии в номинации "Лучшее научно-техническое решение" дипломом третьей степени была отмечена работа "Комплексное энергоснабжение объектов наземной космической инфраструктуры", диплом второй степени получили авторы экспоната "Макет космического робототехнического электроэнергетического комплекса для дистанционного электроснабжения кластерных группировок малых космических аппаратов", а победителем стала разработка "Комплекс микрофрактографического анализа качества специальных сталей и сплавов". Также дипломами трех степеней были удостоены первые три места в номинации "Подразделение-лидер".

Презентация перспективных и инновационных научно-технических проектов проходила в течение трех дней. На выставке были представлены 110 работ, демонстрирующих научно-технические разработки в интересах Воздушно-космических сил, а также технологии, направленные на повышение качества образования и научных исследований. В мероприятии приняли участие свыше 250 представителей творческих и интеллектуальных научно-педагогических коллективов ведущих военных и гражданских вузов, организаций и предприятий ОПК, научно-исследовательских институтов, проектных и конструкторских бюро, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.