DroneShield поставит системы противодействия БЛА для обеспечения безопасности проведения XXX Игр стран ЮВА

ЦАМТО, 22 ноября. Австралийская компания DroneShield Ltd 18 ноября сообщила о заключении контракта на обеспечение защиты от БЛА объектов инфраструктуры, которые будут задействованы в ходе проведения XXX Игр стран Юго-Восточной Азии.

Справочно:

Игры стран ЮВА – спортивное состязание, проводимое каждые два года среди атлетов из стран Юго-Восточной Азии.

Компания предоставит ряд своих решений в области противодействия БЛА на Играх, участие в которых планируют принять более 9 тыс. спортсменов из 11 стран. Игры пройдут с 30 ноября по 11 декабря 2019 года на Филиппинах. Ожидается, что мероприятие привлечет около 500 миллионов зрителей.

DroneShield продала и получила оплату за несколько своих продуктов для развертывания на Играх. Кроме того, компания DroneShield намерена использовать предстоящие Игры стран ЮВА как площадку для демонстрации линейки своей продукции организаторам крупных мероприятий, сотрудникам правоохранительных органов и вооруженным силам стран региона и всему миру.

По заявлению генерального директора DroneShield Олега Ворника, производство средств обеспечения безопасности массовых мероприятий является основным направлением деятельности австралийской компании.

Оборудование компании за последний год применялось на Олимпийских играх и Играх Содружества наций.