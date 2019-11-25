Госдеп: США "работают" с Египтом, чтобы не допустить закупок истребителей Су-35

ЦАМТО, 22 ноября. США "работают" с Египтом, чтобы не допустить закупок российских истребителей Су-35. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам 21 ноября высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

"Египет четко заявлял о своих потребностях в области самообороны... Мы работаем с ними, чтобы ответить на их потребности, но мы также очень прозрачно говорили им, что если они приобретут важную российскую оборонную платформу, такую как Су-35, то это ставит их под угрозу того, что они уйдут на второй план в соображениях безопасности в регионе", – цитирует "РИА Новости" представителя Госдепа.

"Мы работаем с ними, мы до конца еще не примирили позиции, но они отчетливо понимают, чем рискуют", – добавил он. По утверждению чиновника, неназванные третьи страны тоже уговаривают Каир "не ставить под угрозу достигнутый прогресс".

Как напоминает агентство, ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Пентагон и Госдепартамент США в совместном письме предупредили власти Египта об опасности санкций в случае приобретения российских истребителей Су-35. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о прямых угрозах американских чиновников Египту за покупку С-35 и назвала это примером агрессивного поведения. По ее словам, США пытаются убить двух зайцев: с одной стороны, навредить России и сорвать сделки, а заодно навязать зарубежным покупателям американское оружие.