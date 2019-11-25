ВМС Франции интегрировали БЛА Camcopter S-100 на борт ДВКД класса "Мистраль"

ЦАМТО, 22 ноября. Генеральная дирекция по вооружениям Минобороны Франции (DGA) объявила о завершении работ по интеграции тактического БЛА вертолетного типа Camcopter S-100 австрийской компании Schiebel на борт ДВКД класса "Мистраль".

Согласно пресс-релизу австрийской компании, французская Naval Group провела необходимую модификацию корабля весной 2019 года, после успешного двухлетнего этапа эксплуатационных испытаний БЛА.

Как отмечается, с использованием БЛА Camcopter S-100 были значительно расширены возможности по разведке, наблюдению и рекогносцировке (ISR) ДВКД "Диксмуд" класса "Мистраль", который стал первым кораблем, дооборудованным для применения БАК Camcopter S-100.

Напомним, что ВМС Франции 21 декабря 2018 года объявили о получении второго БЛА Camcopter S-100 компании Schiebel, предназначенного для ДВКД "Диксмуд". Аппарат был получен в ноябре и прошел первые летные испытания на борту ДВКД близ Тулона. Первый аппарат был получен и испытан в июне 2017 года.

Полная интеграция комплекса, который состоит из двух БЛА, оснащенных системами автоматической идентификации и оптоэлектронной полезной нагрузкой MX-10, на борту "Диксмуд" была запланирована на начало 2019 года, однако по неназванным причинам срок был перенесен.

Модификация ДВКД "Диксмуд" длиной 199 м включала установку новых антенн и навигационных систем, оборудование места в ангаре для обслуживания БЛА и установку пульта управления беспилотным летательным аппаратом, который подключен к боевой системе SENIT-9.