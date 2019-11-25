Мексика собирается купить у России три самолёта-амфибии Бе-200

Москва. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - Мексиканские военные обсуждают возможность покупки у России трёх самолётов-амфибий Бе-200 для тушения пожаров, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Мексика крайне заинтересована в покупке Бе-200. На переговорах с делегацией военных обсуждалась возможность закупки трех машин", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что российская сторона готова поставить Мексике три Бе-200.

Накануне в пресс-службе дивизиона транспортной авиации ОАК сообщили, что на прошедшем авиасалоне Dubai Airshow обсуждались поставки самолетов-амфибий Бе-200 в Мексику.

"С мексиканской делегацией продолжились переговоры о поставке Бе-200 и возможности лицензионного производства самолетов-амфибий на территории Мексики", - заявили в пресс-службе.