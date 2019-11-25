Илон Маск представил неуязвимый пикап будущего

Основатель компании Tesla Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck на презентации в Лос-Анджелесе. Одной из особенностей машины является угловатый футуристический дизайн. Стартовая цена автомобиля оценивается в 40 тысяч долларов. Об этом сообщает издание The Guardian.

Корпус бронированного пикапа изготовлен из сверхпрочной пуленепробиваемой стали. Окна выполнены из сверхпрочного стекла и полимерного композита, которые способны поглощать и перенаправлять силу удара. Однако на презентации стекло в пикапе, выставленном на сцене, разбилось, когда один из дизайнеров бросил в него металлический шар. В то же время стекло на испытательном стенде выдержало удар.

Максимальное расстояние, на которое хватит заряда аккумулятора, оценивается в 800 километров и более. Автомобиль способен разгоняться до 96 километров в час всего за 2,9 секунды. Cybertruck будет выпускаться в трех версиях с одним, двумя или тремя моторами. Продажа пикапа начнется в конце 2021 года.

Ранее Илон Маск сообщал, что инженеры Tesla разработали конструкцию машины-подводной лодки, вдохновляясь десятым фильмом о Джеймсе Бонде "Шпион, который меня любил". Он допустил, что будет изготовлен один выставочный образец.