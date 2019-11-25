СВ России полностью перевооружили "Искандерами"

Минобороны России завершило перевооружение Сухопутных войск на оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер".

В этой связи на полигоне Капустин Яр состоится торжественная церемония вручения бригадного комплекта ОТРК "Искандер" личному составу ракетного соединения Западного военного округа (ЗВО). Как сообщили в группе информационного обеспечения Сухопутных войск, передача данного комплекта завершает перевооружение действующих ракетных соединений ВС РФ.

Личному составу ракетного соединения передадут несколько десятков пусковых установок, транспортно-заряжающих и командно-штабных машин, техники жизнеобеспечения, регламента и технического обслуживания.

В торжественной церемонии примут участие начальник боевой подготовки - заместитель начальника ракетных войск и артиллерии ВС полковник Юрий Зарицкий, командование Западного военного округа и представители предприятий оборонной промышленности.

В настоящее время в учебном центре боевого применения (ракетных войск), расположенном в Астраханской области, расчеты ракетного соединения приступили к отработке практических действий на современном ракетном комплексе.

"Завершающим этапом перевооружения ракетного соединения станет тактическое учение с боевым пуском ракеты, после чего весь личный состав соединения совершит марш комбинированным способом к месту постоянной дислокации", — указали в военном ведомстве.