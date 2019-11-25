Украина закономерно лидирует в списке самых минированных стран мира

За 2018 год на Украине от взрывов наземных мин и других устройств погибли или были ранены 325 человек.

Как передает издание DW, такие данные приводятся в докладе "Landmine Monitor 2019", который был представлен в Мюнхене международной организацией Handicap International. Сообщается, что по этому показателю Украина оказалась на пятом месте в мире в рейтинге стран с самым высоким количеством жертв этой разновидности боеприпасов. На первом месте этого списка - Афганистан, где было зафиксировано 2234 жертвы разрывов мин и взрывных устройств. Далее следуют Сирия, Йемен и Мьянма.

Всего в течение 2018 года в мире от мин и взрывных устройств погибли или получили ранения 6897 человек. Большинство жертв - мирные жители, из которых более половины - дети. Статистика охватывает только официально зарегистрированные и подтвержденные случаи смерти или увечья от мин и аналогичных взрывных устройств.

В докладе отмечается, что количество жертв в результате взрывов мин и взрывных устройств уже четвертый год подряд остается крайне высоким, несмотря на действие Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин.

Также авторы доклада добавляют, что на Украине площадь заминированных территорий оценивается примерно в семь тысяч квадратных километров. Впрочем, это лишь приблизительные подсчеты, поэтому настоящий показатель заминированной площади может отличаться от этих оценок. Что касается взрывных устройств, то в Украине большинство из них были так называемые "растяжки", то есть ловушки с применением ручных гранат для поражения живой силы, говорится в докладе.

По мнению авторов доклада, ситуацию с разминированием осложняет тот факт, что некоторые части территории остаются недоступными для правительственных сил и украинской власти. Данный тезис свидетельствует о том, что докладчики совершенно не представляют себе реальную ситуацию на том же Донбассе, отмечает портал EADaily.

Именно украинские мины продолжают оставаться одним из главных факторов "небоевых потерь" ВСУ в зоне так называемой "Операции объединенных сил". Из-за хаотичного и тотального минирования, украинское командование часто оказывается не в курсе того, где находятся минные поля. Кроме того, украинские военнослужащие иногда минируют даже собственные позиции, которые оставляют в рамках ротации.