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Российская газета

Перспектива появления Т-90 и С-400 в Иране обеспокоила Пентагон

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Источник изображения: rg.ru

Эмбарго Совебеза ООН на поставки оружия Ирану истекает в октябре 2020 года. Это стало причиной появления множества слухов на тему того, какие именно современные вооружения интересуют иранских военных.

В настоящий момент Иран является главным покупателем северокорейской военной техники. По неподтвержденным данным, иранцы ежегодно тратят до 1 млрд долларов на оружие и технику, произведенные в КНДР.

Одним из потенциальных поставщиков современных вооружений может стать Россия, сообщает Military Watch. В новом докладе Пентагона перечислены образцы техники, которые будут интересны Ирану. Среди них истребители Су-30, МиГ-35 и Су-57, танки Т-90, зенитные ракетные системы С-400 и береговые ракетные комплексы "Бастион". Еще одним потенциальным поставщиком оружия для Ирана в докладе назван Китай.

В настоящий момент Иран пытается компенсировать недостаток импорта зарубежной техники и оборудования, пытаясь создавать оружие внутри страны. Однако эти разработки не могут сравниться с российской военной техникой.


Илья Максимов

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МиГ-35
ПАК ФА
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