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Российская газета

Названо условие продажи истребителей Су-35 Турции

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Источник изображения: Максим Блинов/РИА Новости

Россия готова продать Турции истребители поколения 4++ Су-35 при условии покупки Анкарой самолетов пятого поколения Су-57.

- Турция очень заинтересована в приобретении современных аэрокосмических технологий. Они работают над собственным истребителем и готовы покупать иностранные. Ведутся предварительные переговоры, касающиеся Су-35 при условии, что Турция планирует приобрести Су-57. Почему бы и нет? - рассказал Defence News директор по международному сотрудничеству корпорации Ростех Виктор Кладов. Он отметил, что интерес к российской авиатехнике у Анкары появился после отмены США поставок в Турцию американских истребителей пятого поколения F-35.

Кладов добавил, что Москва могла бы помочь турецким коллегам с разработкой их собственного истребителя пятого поколения TF-X: например, в создании силовой установки или самолета в целом. Для этого необходимо знать конкретные требования, предъявляемые к истребителю и "размер рынка".

Говоря о зенитных системах С-400, представитель Ростеха отметил, что сейчас начался второй этап сотрудничества России и Турции по этой теме. Первый этап - поставка готовых систем ПВО, - завершен. На втором Анкара хочет получить технологии, необходимые для производства ряда основного и дополнительного оборудования у себя. Эти вопросы обсуждаются.


Антон Валагин

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