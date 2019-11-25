Россия захотела продать все Су-57, Су-35 и С-400

Директор по международному сотрудничеству "Ростеха" Виктор Кладов в ходе выставки Dubai Airshow 2019 ответил на вопрос журналистов Defense News Джеффа Мартина и Валери Инсинни от том, что готова Россия продать ОАЭ.

"Все. Мы открыты, мы настолько открыты, насколько мы можем для поставок, для промышленного партнерства, для передачи технологий. И всякий раз, когда наш партнер хочет собирать технологии, мы смотрим, насколько партнер может освоить технологию", — сказал менеджер.

Кладов отметил, что обсуждение возможности продажи истребителей Су-57 и Су-35, а также зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" является "бесконечным процессом", однако российская сторона уже направила арабской свои предложения, так что "мяч находится на другой стороне".

В ноябре на выставке Dubai Airshow 2019 Россия представила комплексы "Репеллент", "Сапсан-Бекас", "Рубеж-Автоматика", "Купол", "Луч" и "Пищаль", предназначенные для противодействия малоразмерным беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

В том же месяце Defense News сообщило, что интерес стран Персидского залива к С-400 "Триумф" вынудил США воздержаться от спешки в продаже истребителей пятого поколения F-35 Lightning II государствам региона.

Dubai Airshow 2019 проходит с 17 по 21 ноября в Дубае (ОАЭ).