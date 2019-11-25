"Продолжим совершенствовать": Путин рассказал о взрыве в Северодвинске

Путин рассказал, что погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Владимир Путин заявил, что сотрудники "Росатома", погибшие летом во время испытаний ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к разработкам оружия, "не имеющего мировых аналогов".

Российский лидер Владимир Путин заявил, что работники компании "Росатом", погибшие летом в Северодвинске, создавали оружие, которому в мире нет аналогов.

"Прежде всего, это мой долг, но все-таки и почетная миссия: выразить вам глубокие искренние соболезнования", - обратился он к семьям погибших, вручая в четверг вечером их вдовам присужденные посмертно ордена Мужества, передает "Интерфакс".

Президент Путин также рассказал, что трагедия произошла в ходе испытаний новейшей ракетной двигательной установки.

"Сам факт обладания такими уникальными технологиями является сегодня важнейшей надежной гарантией мира на планете", - добавил Путин, отметив, что Россия продолжит совершенствовать это оружие.

Погибшие специалисты "Росатома" занимались очень непростым направлением, которое должно на долгие годы обеспечить безопасность страны, заявил президент.

"Речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед", - подчеркнул он.

Он выразил сочувствие семьям. При этом, по его словам, погибшие посвятили свою жизнь важному делу, что является "мужественным, серьезным выбором настоящего мужчины".

8 августа на полигоне Минобороны в 30 километрах от Северодвинска произошел взрыв с возгоранием. В результате ЧП погибли пять работников "Росатома", ранения получили трое сотрудников ядерного центра в Сарове.

Согласно распространенной российским оборонным ведомством информации, взрыв произошел на территории 45 Государственного центрального морского испытательного полигона ВМФ России.

Зарубежные СМИ тогда писали, что к трагедии привели испытания новой ракеты. В статье The New York Times говорилось о запуске прототипа "Буревестника" - крылатой ракеты - с ядерной энергетической установкой. Однако как-либо доказать это предположение авторы материала не могли.

"Буревестник" был представлен год назад самим президентом Путиным. Глава государства отмечал, что оружие обладает неограниченным радиусом действия и совершенно неуязвимо "как для всех существующих, так и перспективных систем ПРО и ПВО". Причина этому - абсолютная непредсказуемость траектории полета.

В "Росатоме" говорили, что взрыв произошел во время работ, "связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания". В компании также отмечали, что испытания проходили на морской платформе.

В СМИ тогда появилась информация, что радиационный фон вблизи места взрыва превышает норму в несколько раз. Однако в оборонном ведомстве эту информацию опровергли, отметив, что выбросов вредных веществ и радиации, опасной для здоровья человека, не было.

По данным Росгидромета, радиационный фон был немного превышен, однако это не продлилось долго. Ситуацию связали с прохождением облака радиоактивных инертных газов.

В то же время в день взрыва в Норвегии сообщили об обнаружении следов радиоактивных веществ: в небольших концентрациях они были зафиксированы в городе Сванховде.

CNBC со ссылкой на источники сообщал, что взрыв якобы произошел по другой причине - при подъеме ракеты со дна.

"Произошедшее не было новым запуском, это была миссия по подъему потерянной при предыдущих испытаниях ракеты", - говорил источник телеканала.

Американский президент Дональд Трамп тоже считает, что причиной ЧП стал именно "Буревестник". Он написал в своем Twitter через некоторое время после трагедии, что взрыв и распространение радиационного фона заставили людей встревожиться. При этом, по его словам, у США есть "похожие, хотя более продвинутые, технологии".

Отдел "Армия"