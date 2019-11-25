"Продолжим совершенствовать": Путин рассказал о взрыве в Северодвинске

Путин рассказал, что погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Владимир Путин заявил, что сотрудники "Росатома", погибшие летом во время испытаний ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к разработкам оружия, "не имеющего мировых аналогов".
Российский лидер Владимир Путин заявил, что работники компании "Росатом", погибшие летом в Северодвинске, создавали оружие, которому в мире нет аналогов.
"Прежде всего, это мой долг, но все-таки и почетная миссия: выразить вам глубокие искренние соболезнования", - обратился он к семьям погибших, вручая в четверг вечером их вдовам присужденные посмертно ордена Мужества, передает "Интерфакс".
Президент Путин также рассказал, что трагедия произошла в ходе испытаний новейшей ракетной двигательной установки.
Погибшие специалисты "Росатома" занимались очень непростым направлением, которое должно на долгие годы обеспечить безопасность страны, заявил президент.
"Речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед", - подчеркнул он.
Он выразил сочувствие семьям. При этом, по его словам, погибшие посвятили свою жизнь важному делу, что является "мужественным, серьезным выбором настоящего мужчины".
8 августа на полигоне Минобороны в 30 километрах от Северодвинска произошел взрыв с возгоранием. В результате ЧП погибли пять работников "Росатома", ранения получили трое сотрудников ядерного центра в Сарове.
Согласно распространенной российским оборонным ведомством информации, взрыв произошел на территории 45 Государственного центрального морского испытательного полигона ВМФ России.
"Буревестник" был представлен год назад самим президентом Путиным. Глава государства отмечал, что оружие обладает неограниченным радиусом действия и совершенно неуязвимо "как для всех существующих, так и перспективных систем ПРО и ПВО". Причина этому - абсолютная непредсказуемость траектории полета.
В "Росатоме" говорили, что взрыв произошел во время работ, "связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания". В компании также отмечали, что испытания проходили на морской платформе.
В СМИ тогда появилась информация, что радиационный фон вблизи места взрыва превышает норму в несколько раз. Однако в оборонном ведомстве эту информацию опровергли, отметив, что выбросов вредных веществ и радиации, опасной для здоровья человека, не было.
По данным Росгидромета, радиационный фон был немного превышен, однако это не продлилось долго. Ситуацию связали с прохождением облака радиоактивных инертных газов.
В то же время в день взрыва в Норвегии сообщили об обнаружении следов радиоактивных веществ: в небольших концентрациях они были зафиксированы в городе Сванховде.
CNBC со ссылкой на источники сообщал, что взрыв якобы произошел по другой причине - при подъеме ракеты со дна.
"Произошедшее не было новым запуском, это была миссия по подъему потерянной при предыдущих испытаниях ракеты", - говорил источник телеканала.
Американский президент Дональд Трамп тоже считает, что причиной ЧП стал именно "Буревестник". Он написал в своем Twitter через некоторое время после трагедии, что взрыв и распространение радиационного фона заставили людей встревожиться. При этом, по его словам, у США есть "похожие, хотя более продвинутые, технологии".
Отдел "Армия"