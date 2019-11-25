Иначе санкции: Госдеп пригрозил Турции за С-400

Госдеп призвал Турцию отказаться от российских С-400

Госдеп снова призвал Турцию отказаться от российских зенитных ракетных систем С-400 и пригрозил санкциями за невыполнение этого условия, сообщают СМИ. При этом несколькими днями ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз подтвердил, что не намерен отказываться от этого контракта с Россией.

Госдепартамент США призвал Турцию избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. В противном случае Анкара может столкнуться с американскими санкциями, предупредил представитель внешнеполитического ведомства высокого ранга, которого цитирует агентство Reuters. Он подчеркнул, что введение ограничительных мер за эту сделку по-прежнему возможно.

"Поставки С-400 неприемлемы, они подвергают риску санкций. Правда, время (введения санкций) по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций" - "Газета.Ru") не задано и не точно. Можно еще много говорить о том, где будут санкции, какова будет широта и глубина санкций, наложенных на Турцию", - сказал он.

Представитель Госдепа в очередной раз озвучил позицию Вашингтона в этом вопросе, согласно которой покупка Анкарой С-400 представляет угрозу для оборонных возможностей НАТО.

По его словам, у Турции есть свобода маневра, чтобы вернуться за стол переговоров.

"Они знают, что для того, чтобы все получилось, они должны уничтожить, вернуть или каким-то образом избавиться от С-400. В то же время мы отнюдь не закрыли им возможность приобрести батарею [американских ЗРС] Patriot, которая соответствует их потребностям в ПВО", - подчеркнул чиновник.

При этом всего за три дня до этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сообщил своему американскому коллеге Дональду Трампу о невозможности отказа Анкары от российских систем. "Мы объяснили Трампу, что Турция не отступит в вопросе С-400. Я рассказал Трампу, как Турция пришла к покупке систем С-400, и он признал наше право", - сказал турецкий лидер.

Президент США в ходе визита в его страну Эрдогана заявил, что надеется на "разрешение" ситуации с закупками С-400. Он обратил внимание, что покупка Анкарой российских ЗРК создает большие вызовы для отношений двух стран. По его словам, такие сделки означают "некоторые очень серьезные сложности". Главы государств выразили намерение обсудить этот контракт и решить связанные с ним вопросы.

"Мы на регулярной основе обсуждаем это, обсуждали сегодня и будем обсуждать в будущем", - подчеркнул Трамп. Они с Эрдоганом попросили руководителей внешнеполитических ведомств и советников по нацбезопасности обеих стран сразу же начать работу по "проблеме С-400", рассказал американский лидер.

Глава Турции, в свою очередь, отметил, что Анкара повторила запрос на покупку Patriot, а также указала на несправедливость в вопросе с истребителями пятого поколения F-35, из программы по созданию которых решили исключить турецкую сторону.

Эрдоган предупредил: если Вашингтон не пойдет на компромисс, Турция будет искать другого поставщика.

"Думаю, что мы только диалогом можем решить эти проблемы, с которыми столкнулись относительно системы С-400 и программы F-35", - констатировал он.

Турецкий лидер сказал американскому коллеге, что его страна готова приобрести ЗРК Patriot, если Вашингтон согласится предоставить выгодные условия.

Незадолго до этого Эрдоган выразил мнение, что позиция Трампа по вопросу реализации контракта на поставку Анкаре американских истребителей F-35 на фоне конфликта с С-400 стала более позитивной.

"США говорят, что С-400 - это не подходящая F-35 система. Так ведь и F-35 они нам не дают... Но я увидел, что Трамп стал гораздо более позитивен в этом плане, а его подходы - более продуктивны", - приводит его слова турецкий телеканал NTV.

Глава Турции отметили, что Анкара уже выплатила $1,4 млрд в рамках контракта по F-35, общая сумма которого составляет $2,4 млрд. Несмотря на это, ни один самолет не был получен. "Мы не клиенты, мы партнеры", - напомнил президент.

Напряжение в отношениях Турции и США появились после того, как Анкара закупила у России несколько дивизионов С-400 в 2017 году.

Сумма контракта составила $2,5 млрд. Поставки комплексов начались летом этого года и досрочно завершились 1 ноября.

Покупку страной НАТО российских систем ПВО регулярно критикуют в Вашингтоне и в самом Североатлантическом альянсе. США предлагали Турции в качестве альтернативы Patriot, но не получили согласия. Палата представителей конгресса в итоге поддержала введение санкций в отношении Анкары.

Лидия Мисник