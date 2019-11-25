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Odatv (Турция): кто отключит НАТО от аппаратов жизнеобеспечения

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Участники протеста против предстоящего выступления президента США Дональда Трампа на саммите НАТО. 7 июля 2018
Участники протеста против предстоящего выступления президента США Дональда Трампа на саммите НАТО. 7 июля 2018.
Источник изображения: © РИА Новости, Олег Зегонов

Эммануэль Макрон заявил, что мозг НАТО мертв из-за полного отсутствия какой-либо координации между его членами в принятии решений. Автор посчитал нужным поправить французского лидера. По его мнению, мозг альянса умер еще в 1991 году. Кто проявит волю и отключит тело НАТО от аппаратов искусственного жизнеобеспечения?

Недавно президент Франции Макрон заявил, что у НАТО наступила смерть мозга, и это заявление вызвало широкий резонанс.

Действительно ли мозг НАТО умер? Да, но этот диагноз не так нов, как говорит Макрон.

Смерть мозга НАТО произошла в 1991 году, с развалом Советского Союза и распадом Варшавского договора. С тех пор существование НАТО поддерживается аппаратами искусственного жизнеобеспечения, а те, кто создал НАТО в угоду своим интересам не хотят отключать от них организацию.

Если мозг НАТО мертв, тогда возникает следующий вопрос: кто и когда окончательно перекроет НАТО кислород, и как это повлияет на нас?

Целью НАТО, согласно официальным доктринам, является обеспечение безопасности стран по обе стороны Атлантики, и необходимость в этой организации возникла после Второй мировой войны для противостояния Советскому Союзу, который расценивался в качестве угрозы, а также его сателлитам. С распадом Советского Союза исчезла как эта угроза, так и смысл существования НАТО. Тогда и произошла смерть мозга организации, но все это время НАТО поддерживала собственную жизнь за счет искусственно создаваемых угроз.

Почему США создали НАТО

После Второй мировой войны в мире возникла биполярная система. С одной стороны, атлантическая структура во главе с США, опирающаяся на либеральную экономику, а напротив - контрблок во главе с Советским Союзом.

По словам самих американских официальных лиц, в этих условиях США, нацеленные на реконструкцию мира в соответствии со своими интересами, создали новый миропорядок и новые институты с опорой на либеральную экономику и свободную торговлю. А НАТО была организацией, которая служила интересам этого нового миропорядка, созданного США, и прежде всего интересам США.

После окончания холодной войны США пытались поддерживать жизнь НАТО, создавая искусственные угрозы, и использовать организацию за рамками традиционной области задач. После 11 сентября 2001 года даже впервые была применена пятая статья Североатлантического договора, и НАТО была поручена миссия в Афганистане.

Поскольку США и в период после холодной войны считали, что восприятие России в качестве угрозы и продолжение существования НАТО соответствует их интересам, они включили в альянс бывших членов Варшавского договора и непрестанно расширяли НАТО на восток.

А в наши дни США пытаются окружить Россию на новом фронте, такой цепью, как Балтийские страны - Польша - Румыния - Болгария - Черное море - Турция - Закавказье - Афганистан, и заставляют Россию принимать ответные меры.

В нынешних геополитических условиях позиция таких ключевых членов НАТО, как Франция, Германия, которые находятся достаточно далеко от линии нового фронта и не расценивают Россию в качестве угрозы, а также Турция, которую связывают дружеские отношения с Россией, беспокоит США. НАТО должна продолжать жить, чтобы обеспечить функционирование оборонно-промышленного комплекса США. Для этого Россия должна продолжать восприниматься в качестве угрозы.

Отношения Турции - НАТО

В геополитических условиях времен холодной войны Турция как член НАТО была полностью вовлечена в стратегию альянса. В тот период Турцию признавали европейской страной, которая берет на себя ответственность за безопасность Юго-Восточной Европы.

Сегодня мы имеем дело с иными геополитическими условиями. Турция в структуре НАТО считается ближневосточной страной, которая в силу своего географического положения важна как буфер между нестабильным Ближним Востоком и Европой.

Кроме того, Турция имеет особое значение для США, так как находится в важнейшем регионе в цепи окружения России со стороны НАТО. Но из-за стратегических отношений, которые Турция развивает с Россией, ей приходится сталкиваться с попытками давления со стороны США и оказывать им сопротивление.

Кто станет глобальным лидером к концу XXI века - определит борьба между центрами сил Атлантики, Евразии и Азиатско-Тихоокеанского региона. В тот день, когда США утратят глобальное лидерство, НАТО будет отключена от аппаратов искусственного жизнеобеспечения.

Кто сделает это? Время покажет.


Нежат Эслен (Nejat Eslen)

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