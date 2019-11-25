Укомплектованность военнослужащих СВ комплектами боевой экипировки "Ратник" уже превышает 70%

ЦАМТО, 22 ноября. Экипировка второго поколения "Ратник" способна увеличить дальность обнаружения целей ночью и в условиях ограниченной видимости в 1,5 раза.

Кроме того, кучность стрельбы стрелкового оружия увеличивается в 1,6 раза. Это позволяет в два раза увеличить боевые возможности российских военнослужащих.

Поставляемый в войска с 2015 года комплект боевой экипировки второго поколения "Ратник" включает в себя функционально и конструктивно объединенные элементы систем поражения, управления, защиты, жизнеобеспечения и энергообеспечения.

Укомплектованность военнослужащих Сухопутных войск новыми комплектами боевой экипировки уже превышает 70%, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.