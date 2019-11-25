РПКСН "Князь Владимир" прибыл в Беломорскую ВМБ после завершения цикла госиспытаний

ЦАМТО, 22 ноября. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А" прибыл в Северодвинск после завершения цикла государственных испытаний в полигонах боевой подготовки Северного флота в Белом море.

В его рамках экипаж успешно провел испытательную торпедную стрельбу по подводной цели в Белом море.

Ранее экипаж РПКСН "Князь Владимир" выполнил первый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке, а затем – испытательную торпедную стрельбу по надводной цели.

Выполнение испытательных стрельб РПКСН "Князь Владимир" обеспечили силы Беломорской военно-морской базы Северного флота.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" построен по усовершенствованному проекту "Борей-А" и принадлежит к 4-му поколению подводных атомоходов, созданных для ВМФ России. От первых трех "Бореев" – подводных крейсеров "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах" – "Князь Владимир" отличается меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием, сообщает пресс-служба Северного флота.