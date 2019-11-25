США предложили Турции "уничтожить, вернуть или избавиться" от ЗРС С-400

ЦАМТО, 22 ноября. США предлагают Турции "уничтожить, вернуть или избавиться" от российских ЗРС С-400. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам высокопоставленный представитель Госдепа.

Текст заявления распространило внешнеполитическое ведомство.

"Поставки С-400 неприемлемы, они подвергают риску санкций. Правда, время (введения санкций) по закону CAATSA не задано и не точно. Можно еще много говорить о том, где будут санкции, какова будет широта и глубина санкций, наложенных на Турцию", – сказал он.

"У Турции есть свобода маневра, чтобы вернуться за стол переговоров. Они знают, что для того, чтобы все получилось, они должны уничтожить, вернуть или каким-то образом избавиться от С-400. В то же время, мы отнюдь не закрыли им возможность приобрести батарею Patriot, которая соответствует их потребностям в системах ПВО", – добавил чиновник.

Как отмечает агентство, он не сказал, как продвигаются переговоры на этот счет с Турцией. Дональд Трамп в ходе визита в США президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявил, что надеется на "разрешение" ситуации с закупками С-400.