Войти
ЦАМТО

США предложили Турции "уничтожить, вернуть или избавиться" от ЗРС С-400

413
0
0
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite, File

ЦАМТО, 22 ноября. США предлагают Турции "уничтожить, вернуть или избавиться" от российских ЗРС С-400. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам высокопоставленный представитель Госдепа.

Текст заявления распространило внешнеполитическое ведомство.

"Поставки С-400 неприемлемы, они подвергают риску санкций. Правда, время (введения санкций) по закону CAATSA не задано и не точно. Можно еще много говорить о том, где будут санкции, какова будет широта и глубина санкций, наложенных на Турцию", – сказал он.

"У Турции есть свобода маневра, чтобы вернуться за стол переговоров. Они знают, что для того, чтобы все получилось, они должны уничтожить, вернуть или каким-то образом избавиться от С-400. В то же время, мы отнюдь не закрыли им возможность приобрести батарею Patriot, которая соответствует их потребностям в системах ПВО", – добавил чиновник.

Как отмечает агентство, он не сказал, как продвигаются переговоры на этот счет с Турцией. Дональд Трамп в ходе визита в США президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявил, что надеется на "разрешение" ситуации с закупками С-400.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Персоны
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
02.07.2019
Российские С-400 будут поставлены в Турцию в течение 10 дней - телеканал
01.07.2019
Трамп признал нечестное отношение США к закупке Турцией С-400
04.03.2019
И Patriot, и С-400: какие системы ПРО купит Турция
05.06.2017
"Триумф" для страны НАТО
10.05.2017
Россия предложила Турции купить С-400 по цене $500 млн за дивизион
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.11 11:43
  • 20
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 25.11 11:34
  • 23
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 25.11 11:25
  • 2
Путин обозначил главную задачу "оборонки" на следующие 10 лет
  • 25.11 11:23
  • 13
В России испугались латвийской микроэлектроники в ядерной "Булаве"
  • 25.11 11:14
  • 27
Общественный совет при Минобороны России оценил разработки технополиса "Эра"
  • 25.11 10:48
  • 92
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 25.11 10:32
  • 18
Как Ту-160 ушел в отрыв … от реальности
  • 25.11 10:23
  • 3
Анатолий Сердюков: не надо рисовать апокалипсис, авиастроение будет жить
  • 25.11 09:43
  • 14
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 25.11 09:35
  • 36
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 25.11 09:18
  • 2
Эксперт высказал предположение об аварии атомной подлодки в Южно-Китайском море
  • 25.11 07:41
  • 6
Проект перспективного японского универсального десантного корабля
  • 24.11 21:59
  • 4
ВДВ в 2019 году получили два батальона новой техники - Минобороны РФ
  • 24.11 21:09
  • 7
Бригады Сухопутных войск перешли на ударный комплекс "Искандер-М"
  • 24.11 18:07
  • 16
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли