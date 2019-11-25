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ЦАМТО

ВВС Бразилии приняли второй поисково-спасательный самолет SC-105 "Амазонас"

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Источник изображения: Фото: cavok.com.br

ЦАМТО, 22 ноября. Командующий ВВС Бразилии Антонио Карлос Моретти Бермудес на предприятии компании Airbus Defence and Space в Севилье принял второй поисково-спасательный самолет C-295 (национальное обозначение SC-105 "Амазонас").

Как сообщает Defensa.com, самолет, получивший обозначение FAB-6551, впервые оснащен системой дозаправки в полете, что существенно расширит радиус его применения. Планируется, что он прибудет в Бразилию 23 ноября. Ранее поставленный без системы дозаправки SC-105 (FAB-6550) вскоре прибудет в Севилью для установки аналогичного комплекта оборудования.

Как сообщал ЦАМТО, в настоящее время на вооружении ВВС Бразилии имеется 10 C-295 в версии военно-транспортного самолета (обозначение C-105 "Амазонас") и три C-295 в поисково-спасательной версии (SC-105 "Амазонас"). Контракт на поставку 3 дополнительных C-295 в версии для проведения поисково-спасательных операций ВВС Бразилии подписали с Airbus Defence and Space в апреле 2014 года. Стоимость соглашения составила 191,2 млн. евро. Контракт также включал пятилетнее материально-техническое обеспечение поставленной техники. Первый самолет SC-105 в рамках реализации этого контракта был официально передан ВВС Бразилии 16 июня 2017 года на предприятии Airbus Defence and Space в Севилье и прибыл на базу Кампу-Гранди 3 августа 2017 года.

Самолеты SC-105 входят в состав эскадрильи "Пеликан" (2/10-я авиационная группа), базирующейся в Кампо-Гранде в шт.Мату-Гросу-ду-Сул. Предполагается, что третий SC-105 "Амазонас" будет поставлен ВВС Бразилии в середине 2020 года с уже установленной системой дозаправки.

Самолеты SC-105 ВВС Бразилии оснащаются электронно-оптической системой Star SAFIRE III производства FLIR Systems для поиска объектов над сушей и морем в видимом и инфракрасном диапазоне волн, установленной в носовой части РЛС с синтезированной апертурой EL/M-2022A(V)3 X-диапазона компании Elta Systems, терминалом системы спутниковой связи Collins Aerospace, системой управления FITS (Fully Integrated Tactical System), персональными аварийными радиостанциями AN/ARS-6(V)12, четырьмя каплевидными иллюминаторами (по два с каждой стороны фюзеляжа).

Оснащение системой дозаправки в воздухе позволит существенно увеличить дальность и продолжительность полета самолетов, расширив возможности по проведению поисково-спасательных операций в исключительной экономической зоне страны. Хотя самолеты предназначены, в первую очередь, для выполнения поисково-спасательных операций, они также могут применяться для материального обеспечения, перевозки войск и грузов, медицинской эвакуации и десантирования.

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Страны
Бразилия
Продукция
C-295 CASA
Компании
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