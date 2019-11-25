Андрей Сердюков сообщил о поставках ВВСТ в Воздушно-десантные войска в 2019 году

ЦАМТО, 22 ноября. На базе отдельного гвардейского соединения управления ВДВ в Подмосковье под руководством командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова 21 ноября состоялось заседание Военного совета ВДВ.

Как было заявлено, в воинские части и соединения ВДВ в рамках государственного оборонного заказа в течение года выполнялись плановые поставки новейшего вооружения, военной и специальной техники.

За прошедший период в войска поступили два батальонных комплекта современных боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка", более 200 единиц различной автомобильной техники, включая специальные бронеавтомобили, армейские снегоходы, квадроциклы и мотовездеходы. Продолжала поступать и специальная техника для подразделений радиационной, химической и биологической защиты, подразделений связи.

В войска поставлено более 9 тыс. парашютных систем Д-10 и "Арбалет-2". В 2019 году личный состав соединений и воинских частей совершил более 177 тыс. прыжков с парашютом, в ходе учений было десантировано 362 объекта, сообщает Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск.