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Интерфакс-АВН

Российские военные на учениях отработали поиск подлодки в Черном море

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Адмирал Эссен
Адмирал Эссен.
Источник изображения: Фото с сайта Минобороны РФ

Москва. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - Корабли Черноморского флота провели учения по поиску подводной лодки условного противника, сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев в пятницу.

"Экипаж фрегата "Адмирал Эссен" в составе тактической группы кораблей провёл учение по поиску подводной лодки условного противника в полигонах боевой подготовки в акватории Черного моря", - сказал Рулев.

Он сообщил, что в роли субмарины условного противника выступила подводная лодка ЧФ "Новороссийск".

В ходе учения отрабатывались тактические приёмы по непрерывному преследованию подводной лодки отрядом разнородных кораблей и её уничтожению торпедным оружием и реактивными бомбами.

Совместный поиск подводной лодки был проведён при поддержке с воздуха экипажем противолодочного вертолёта Ка-27ПЛ из состава морской авиации ЧФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-27ПЛ
Проекты
1135 Буревестник
Военные учения
ЧФ
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