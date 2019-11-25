Российские военные на учениях отработали поиск подлодки в Черном море

Москва. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - Корабли Черноморского флота провели учения по поиску подводной лодки условного противника, сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев в пятницу.

"Экипаж фрегата "Адмирал Эссен" в составе тактической группы кораблей провёл учение по поиску подводной лодки условного противника в полигонах боевой подготовки в акватории Черного моря", - сказал Рулев.

Он сообщил, что в роли субмарины условного противника выступила подводная лодка ЧФ "Новороссийск".

В ходе учения отрабатывались тактические приёмы по непрерывному преследованию подводной лодки отрядом разнородных кораблей и её уничтожению торпедным оружием и реактивными бомбами.

Совместный поиск подводной лодки был проведён при поддержке с воздуха экипажем противолодочного вертолёта Ка-27ПЛ из состава морской авиации ЧФ.