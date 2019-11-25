"Роскосмос" намерен реконструировать центр ликвидации МБР

Москва. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" планирует реконструировать центр ликвидации Межконтинентальных баллистических ракет в Нижегородской области, говорится в материалах портала госзакупок.

На портале размещен тендер на разработку проекта реконструкции центра. Заказчиком выступает входящий в госкорпорацию Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

В центре планируется обновить инженерные коммуникации, построить комплекс производства высококонцентрированного пероксида водорода и расширить комплекс термостатирования и хранения компонентов ракетного топлива.

Центр расположен в Арзамасском районе Нижегородской области. Здесь проводятся работы по демонтажу МБР, производству сжиженных газов, хранению продуктов утилизации вооружения.