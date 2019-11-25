Войти
Интерфакс-АВН

"Роскосмос" намерен реконструировать центр ликвидации МБР

364
0
0
МБР
МБР.
Источник изображения: Gleb Garanich / Reuters

Москва. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" планирует реконструировать центр ликвидации Межконтинентальных баллистических ракет в Нижегородской области, говорится в материалах портала госзакупок.

На портале размещен тендер на разработку проекта реконструкции центра. Заказчиком выступает входящий в госкорпорацию Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

В центре планируется обновить инженерные коммуникации, построить комплекс производства высококонцентрированного пероксида водорода и расширить комплекс термостатирования и хранения компонентов ракетного топлива.

Центр расположен в Арзамасском районе Нижегородской области. Здесь проводятся работы по демонтажу МБР, производству сжиженных газов, хранению продуктов утилизации вооружения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Похожие новости
23.09.2019
Источник рассказал, когда пройдут испытания капсулы корабля "Орел"
17.07.2019
Российские космонавты не будут летать на кораблях Boeing и SpaceX до подтверждения безопасности полетов - "Роскосмос"
26.03.2019
Рогозин: полет одного космонавта на "Союзе" в два раза дешевле, чем на Crew Dragon
10.05.2016
Российские ВКС испытают авиационные снайперские прицелы
09.06.2015
На орбиту выходит Роскосмос
15.05.2014
Брифинг Дмитрия Рогозина и Олега Остапенко о международном сотрудничестве в космической сфере
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.11 11:34
  • 23
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 25.11 11:25
  • 2
Путин обозначил главную задачу "оборонки" на следующие 10 лет
  • 25.11 11:23
  • 13
В России испугались латвийской микроэлектроники в ядерной "Булаве"
  • 25.11 11:14
  • 27
Общественный совет при Минобороны России оценил разработки технополиса "Эра"
  • 25.11 10:48
  • 92
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 25.11 10:32
  • 18
Как Ту-160 ушел в отрыв … от реальности
  • 25.11 10:23
  • 3
Анатолий Сердюков: не надо рисовать апокалипсис, авиастроение будет жить
  • 25.11 09:43
  • 14
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 25.11 09:35
  • 36
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 25.11 09:18
  • 2
Эксперт высказал предположение об аварии атомной подлодки в Южно-Китайском море
  • 25.11 07:41
  • 6
Проект перспективного японского универсального десантного корабля
  • 25.11 07:08
  • 19
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 24.11 21:59
  • 4
ВДВ в 2019 году получили два батальона новой техники - Минобороны РФ
  • 24.11 21:09
  • 7
Бригады Сухопутных войск перешли на ударный комплекс "Искандер-М"
  • 24.11 18:07
  • 16
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли