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Деловая газета "Взгляд"

Командующий ВТА призвал летчиков к готовности сбросить бомбы в любой точке Земли

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Десантирование из Ил-76МД
Десантирование боевой техники из военно-транспортного самолета Ил-76МД.
Источник изображения: commons.wikimedia.org/Dmitry Terekhov

Летчики Военно-транспортной авиации (ВТА) России должны быть готовы в любой момент сбросить бомбы в любой точке Земли, заявил командующий ВТА России Владимир Бенедиктов.

"Летный состав должен постоянно быть в готовности выполнить задачи ... и даже по выполнению задач бомбометания, в любой точке земного шара", – передает РИА "Новости" слова Бенедиктова.

Командующий отметил также, что кроме этого, пилоты ВТА должны быть готовы к перевозке пассажиров и грузов, десантированию войск, вооружения, военной, спецтехники, сливу огнегасящей жидкости для тушения пожаров, выполнению воздушной разведки, поиску и спасанию экипажей, терпящих бедствие.

Бенедиктов добавил, что в 2019 году ВТА активно привлекалась к учениям Воздушно-десантных войск. С ее помощью было десантировано более 350 единиц техники, 900 тонн грузов, 112 тыс. человек личного состава. В среднем каждый экипаж ВТА налетал в 2019 году по 140 часов. Командующий напомнил, что в ходе учения в Крыму 40 самолетов Ил-76 построились в один боевой порядок.

Напомним, в сентябре в Минобороны сообщили, что свыше 1 тыс. 500 военнослужащих и более 200 единиц боевой техники будут десантированы из 80 самолетов Ил-76 ВТА в рамках стратегических командно-штабных учений "Центр–2019".



Дмитрий Зубарев

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Страны
Россия
Продукция
Ил-76
Проекты
Военные учения
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