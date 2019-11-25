США озвучили слабое место своей защиты от России и Китая

России или Китай могут применить бесконечное множество беспилотников и ракет, чтобы уничтожить военную технику, склады, амуницию и инфраструктуру на американских базах. В этом Москве и Пекину поможет прогресс в аэрокосмической сфере, робототехнике, машинном обучении, 3D-печати и наноматериалах, пишет Foreign Policy.

Распространение этих технологий приведет к устареванию современного американского способа ведения войны. Данные инновации, по мнению экспертов, противники Вашингтона смогут применить даже на территории США. Дроны отличаются малозаметностью, большим радиусом действия и способностью обезвредить сосредоточенные войска противника. Причиной слабого места американской защиты являются неправильные приоритеты: ВМС США хотят больше кораблей, а не ракет, а ВВС - пилотируемые аппараты вместо беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В частности, пишет издание, производство БПЛА значительно дешевле с помощью 3D-печати, а наноматериалы дают возможность оснастить их боеголовками в два раза мощнее обычных.

Ранее сообщалось, что в сфере радиоэлектронной борьбы американская армия отстает от России и Китая. Эксперт в области вооружений Алан Шаффер заявил: "Мы ведем борьбу за электромагнитный спектр, и я не уверен, что мы победим". Аналитик также отметил, что по сравнению с НАТО и США российские комплексы РЭБ "чертовских хороши".