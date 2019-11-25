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США назвали вызванную Россией "стратегическую уязвимость"

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Источник изображения: Фото: Mariana Bazo / Reuters

США следует начать поддерживать национальные предприятия, работающие с урановой рудой, а не продолжать приобретать полезный ресурс у компаний из России и других стран бывшего СССР, написал в колонке для Breaking Defense Энди Кейзер, бывший старший советник комитета по разведке Палаты представителей и заместитель советника по национальной безопасности переходной команды президента США Дональда Трампа.

Сложившуюся на международном рынке ситуацию с ураном Кейзер оценил как "стратегическую уязвимость" для США. "Фактически, почти половина нашего урана поступает из России или других стран бывшего Советского Союза, чьи государственные компании наводняют мировой рынок и вытесняют компании свободного рынка", — пишет автор.

Также Кейзер обратил внимание на зависимость США от поставок редкоземельных металлов из Китая.

В ноябре американское издание The Drive сообщило, что постоянный поиск Россией покупателей перспективного истребителя пятого поколения Су-57 позволяет усомниться в возможностях страны самостоятельно наладить серийное производство таких самолетов.

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Страны
Китай
Россия
США
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ПАК ФА
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Истребитель 5 поколения
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