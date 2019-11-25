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Военное обозрение

Оружие непрямого летального воздействия: "сельхозпрограмма" DARPA по использованию насекомых

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Источник изображения: topwar.ru

В издании Foreign Affairs вышло эссе, которое посвящено вопросам изменения привычных форм военного противостояния между теми или иными странами, группами. Эссе носит название "Война не окончена". В нём отмечается, что в новое время сам факт объявление кем-либо кому-либо войны стал редкостью, но это отнюдь не означает, что войн стало меньше и уж тем более не означает, что войны вообще сходят на нет.

Автор материала отмечает, что существенным образом изменилось оружие.

Из статьи:

Если ещё некоторое время назад для боевых действий "нормой" считалось соотношение "один убитый на трёх раненых", то теперь это соотношение изменилось до "один к десяти". Ещё уменьшается число погибших. Так, в Первой и Второй мировых войнах среднее число погибших за сутки составляло 5-7 тысяч человек. Сегодня этот показатель составляет около 50 человек в сутки.

Свою роль, как отмечается в эссе, играют улучшения в медицинской науке, возможности быстрой транспортировки раненых, применение высокоточного оружия.

В материале отмечается, что в мире празднуют 30-летие падения Берлинской стены, но мало кто говорит о том, что за это время выросло гораздо больше стен, чем было.

Из статьи:

Сегодня в мире, по самым скромным подсчётам, 70 стен (между государствами или их частями). Это говорит об истощении доверия. Человечество продолжает вооружаться до зубов.

На этом фоне приводится пример разработок совершенно нового оружия. В частности, речь идёт о работе американского агентства перспективных исследований DARPA над программой по возможному использованию насекомых в качестве оружия. Программа носит название "Насекомые-союзники".

По сути, это разработка, что называется, оружия непрямого летальное воздействия, которое может уничтожать урожай на тех или иных территориях, распространять заранее "подготовленные" вирусы. В журнале Science некоторое время назад сам проект по использованию насекомых в качестве оружия учёные Института Макса Планка назвали "зловещим". Об этом пишет индийский обозреватель Манмохан Бахадур.

Его статья выходит в издании Hindustan Times. Из статьи:

DARPA говорит о том, что это "полезная программа", что такие вирусы при распространении насекомыми изменят гены целевых культур и защитят их от антропогенных или природных капризов, таких как засуха, засоление, наводнение. DARPA говорит, что работает над продовольственной безопасностью. Но это может оказаться и преднамеренной атакой территории противника. Во-первых, это нарушает Конвенцию о биологическом оружии. Во-вторых, нарушит баланс, когда одни страны будут так "защищать" урожай, а другие – нет. В-третьих, будет расти асимметрия возможностей для производителей сельхозпродукции. В-четвёртых, никто не возьмётся сказать, какой вообще ущерб такого рода оружие может нанести не только противнику, но и всей экосистеме. В-пятых, это "сельскохозяйственное" оружие попросту смертельно опасно для человека, оно может приводить к мучительной смерти, меняя баланс числа погибших и раненых (заразившихся).


В США не считают, что такого рода программы подпадают под Конвенцию о запрещении биологического оружия, продолжая утверждать, что к оружию их разработки якобы не имеют никакого отношения. О том, почему же тогда программа реализуется под контролем министерства обороны, не говорится.

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