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Российская газета

Посол Индии в США заявил об отсутствия давления из-за покупки С-400

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Источник изображения: rg.ru

Индийский посол в Вашингтоне Харш Вардхан Шрингла заявил, что США не давят на дипломатов в связи с покупкой Индией комплектов С-400. Он отметил, что пока Нью-Дели не попал под действие закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

По словам посла, Индия имеет право поступать так, "как требуют ее национальные интересы". Харш Вардхан Шрингла выразил надежду, что возможные затруднения в отношениях с Соединенными Штатами будут преодолены, передает РИА Новости.

Напомним, Индия получит российские зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" к 2024-2025 году. Первую С-400 отправят в течение одного года после получения авансового платежа. Так, Индия сможет получить "Триумф" в конце 2020 года или чуть позже.

В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 стоимостью шесть миллиардов долларов.

Ранее Вашингтон опять пригрозил Анкаре санкциями за покупку С-400. Турция ранее неоднократно заявляла о желании приобрести российские системы, на что США отвечали угрозами введения санкций или отказом от аналогичных сделок в сфере обороны.

Российские зенитные системы средней и большой дальности признаны лучшими в мире. Первым их заказал Китай и уже получил первый полк "Триумфов". В очереди за "Триумфами" стоит еще десяток стран.

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Страны
Индия
Китай
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Проекты
2020-й год
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