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В России подсчитали количество сломанных военных транспортников

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Источник изображения: Фото: Армен Гаспарян / пресс-служба ОАК / РИА Новости

Исправный парк военно-транспортной авиации России увеличился до 90 процентов. Об этом официальному печатному органу Минобороны, газете "Красная звезда", рассказал командующий военно-транспортной авиации генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов

По его словам, такой показатель был зафиксирован перед началом стратегического командно-штабного учения "Центр-2019". Это стало наилучшим достижением за всю новейшую историю военно-транспортной авиации.

Бенедиктов отметил, что достичь этого удалось благодаря как обновлению авиапарка, так и работе инженерно-технического состава.

Одной из приоритетных задач государственной программы перевооружения ВС России является серийное производство военно-транспортного Ил-112. Первая установочная партия для ВКС оценивается в 35-37 машин. Ил-112, способный принять до 44 пассажиров или до пяти тонн груза, создается на замену украинским Ан-24 и Ан-26.

19 ноября стало известно, что Россия решила снять с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3, находившийся на базе Каменный Ручей под Хабаровском, и вернуть его в состав Воздушно-космических сил (ВКС) после модернизации. В ходе обновления самолет могут вооружить гиперзвуковыми противокорабельными ракетами "Кинжал", носителем которых является и более современный Ту-22М3М.

В августе сообщалось, что в настоящее время ВКС России имеют в своем распоряжении более 1,8 тысячи самолетов.

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