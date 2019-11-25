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Российская газета

Истребители МиГ-31 провели тренировку в условиях Крайнего Севера

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Источник изображения: Минобороны РФ

На Камчатке летчики-истребители морской авиации Тихоокеанского флота выполнили полеты в сложных метеоусловиях Крайнего Севера.

Экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 в течение двух дней отрабатывали взлет и посадку при низкой облачности, летали по приборам в условиях ограниченной видимости, взаимодействовали друг с другом при поиске целей.

- Кроме того, летчики проверили связь с запасными аэродромами и отработали уход на второй круг при минимуме погодных условий. Полеты проводились в дневное время и ночью, как над сушей, так и над акваторией Тихого океана, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

В тренировке участвовали пять экипажей истребителей.


Юлия Гарднер

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  • В новости упоминаются
Продукция
МиГ-31
Проекты
ТОФ
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